Copa Potrero 2026: se sortearon los grupos del torneo organizado por el Kun Agüero con nuevos protagonistas

La Copa Potrero 2026 ya comenzó a palpitar su segunda edición. Este miércoles 4 de noviembre se realizó el sorteo de los grupos del certamen organizado por Sergio "Kun" Agüero, en una transmisión especial de ESPN F90. La competencia contará con 40 equipos, divididos en ocho zonas de cinco participantes, y tendrá diez jornadas de actividad en Ciudad Universitaria.

Copa Potrero 2026

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El torneo reunirá a equipos de distintos barrios de Argentina y del exterior, además de conjuntos vinculados con figuras del fútbol y creadores de contenido. Entre las propuestas que se anunciaron para esta edición aparecen GOAT FC, el equipo de Tomás Messi, sobrino de Lionel, y La Martona, que será el primer country en participar de la competencia.

La organización pondrá en juego US$350.000 en premios, con el objetivo de combina fútbol amateur, espectáculo y entretenimiento. Cada equipo podrá contar con una lista de entre 14 y 20 futbolistas mayores de 18 años, además de un entrenador.

La Copa Potrero se disputará del 14 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria (UBA). La fase de grupos se desarrollará entre el 14 y el 18; luego habrá un repechaje, octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final, prevista para el lunes 23.

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El formato será de fútbol 7, con reglas particulares que buscan darle dinamismo al espectáculo: los goles serán válidos desde cualquier sector de la cancha y, en caso de empate, habrá definiciones por penales en un arco especial frente al público.

La Copa Potrero ya tuvo entre sus participantes a varias figuras de peso del fútbol argentino e internacional. En su primera edición, en 2024, contó con Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, quienes se sumaron como presidentes de equipos, además de futbolistas como Carlos Tévez, Ariel Ortega, Marcelo Barovero, Mauro Zárate, Gonzalo Bergessio y Rubens Sambueza.

En 2025, el certamen volvió a reunir nombres reconocidos: participaron Matías Suárez, Leonardo Pisculichi, Giovanni Moreno, Leonel Vangioni, Franco Di Santo, Fabián Cubero, Santiago Silva y Pablo Mouche, entre otros. También hubo figuras del deporte y del espectáculo vinculadas a distintos equipos, como Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Manuel Lanzini, en roles dirigenciales. Con ese antecedente y el crecimiento que tuvo la competencia, la edición 2026 promete volver a reunir a futbolistas, entrenadores y personalidades de distintos ámbitos, con nuevos nombres que se irán conociendo alrededor del torneo.

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Los encuentros podrán seguirse a través de ESPN y Disney+, mientras que también habrá público en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Con el sorteo realizado, comienza la cuenta regresiva para una nueva edición del torneo impulsado por el Kun Agüero.

LT