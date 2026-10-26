Balón de Oro 2026: todos los nominados y los cambios históricos de la gala

La ceremonia número 70 del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 26 de octubre en el icónico The London Palladium, marcando un hito absoluto: por primera vez en su historia, el evento no se realizará en suelo francés.

Lionel Messi nominado a Mejor Jugador

Este año se implementó una flexibilización clave en el criterio de selección, ya que dejó de ser obligatorio competir en ligas europeas para ser considerado. El periodo evaluado comprende de agosto a julio, dándole un peso determinante al rendimiento exhibido en la última Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

Lionel Messi y el Balón de Oro: una historia que busca su noveno capítulo

El proceso de elección recayó en un jurado especializado de 100 periodistas en la rama masculina y 50 en la femenina, pertenecientes a los países mejor ubicados en el ranking FIFA, bajo un sistema de puntuación que consagra al acumulador de más unidades.

Nominados al Balón de Oro Masculino: los grandes candidatos

Harry Kane (Bayern Múnich): Lidera las consideraciones tras una temporada formidable en cifras goleadoras con el Bayern Múnich y una destacada actuación con Inglaterra.

Lamine Yamal (Barcelona). Clave en la obtención del título de LaLiga con el Barcelona y pieza decisiva en el éxito de la selección española.

Harry Kane

Kylian Mbappé (Real Madrid): Sigue en los puestos de vanguardia gracias a sus registros goleadores en la élite europea y actuaciones determinantes a nivel de selecciones.

Lionel Messi (Inter Miami): Mantiene una posición de privilegio sostenida por su liderazgo e impacto diferencial con la selección argentina en torneos internacionales.

Rodri (Barcelona): Pilar fundamental en el esquema táctico tanto a nivel de club como en el título mundialista con España, donde fue reconocido con el Balón de Oro del torneo.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG): Un factor desequilibrante en el ataque del París Saint-Germain con cifras altas en goles y asistencias a lo largo del año.

Lamine Yamal



Pau Cubarsí (Barcelona)

Ousmane Dembélé (PSG)

Fabián Ruiz (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Vitinha (PSG)

Declan Rice (Arsenal)

Kylian Mbappé

Jude Bellingham (Real Madrid)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Achraf Hakimi (PSG)

Erling Haaland (Manchester City)

Lautaro Martínez (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Gabriel (Arsenal)

Lautaro Martínez

Joao Neves (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Marquinhos (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Nominadas al Balón de Oro Femenino - Mejor jugadora

Alexia Putellas (Barcelona / London City Lionesses): Elegida Jugadora de la Temporada en la Champions League tras liderar al Barcelona a la conquista del póker de títulos (UWCL, Liga F, Copa de la Reina y Supercopa). Registro sobresaliente con 14 contribuciones directas de gol en Europa.

Ewa Pajor (Barcelona): Máxima goleadora de la Champions League con 11 tantos (incluido un doblete en la final frente al Lyon) y pilar ofensivo del ataque azulgrana en el campeonato local.

Melchie Dumornay (Lyon): La jugadora más determinante fuera del Barcelona. Nombrada Jugadora del Año en la UNFP tras liderar al Lyon al triplete doméstico en Francia y alcanzar la final europea.

Alexia Putellas

Pernille Harder (Bayern Múnich):Pieza angular del Bayern en la obtención de la Bundesliga y la DFB-Pokal, destacando además con 8 goles en la Champions League.

Khadija Shaw (Manchester City): Bota de Oro en la Women's Super League (WSL) por tercera temporada consecutiva y elegida Jugadora del Año (PFA y FWA) tras guiar al Manchester City al doblete nacional.

Caroline Graham Hansen (Barcelona)_ Líder en asistencias en la Liga F (16 asistencias y 18 goles) y factor desequilibrante por banda en la campaña perfecta del Barcelona.

Alessia Russo (Arsenal): Referente ofensiva del Arsenal en la conquista de la FIFA Women's Champions Cup y de notable rendimiento internacional con la selección de Inglaterra.

Claudia Pina (Barcelona): Máxima goleadora del Barcelona en la Liga F (21 goles), completando una temporada de enorme producción anotadora.

Patri Guijarro (Barcelona)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Cata Coll (Barcelona)

Mapi León (Barcelona / London City Lionesses)

Vivianne Miedema (Manchester City)

Wendie Renard (Lyon)

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)

Rose Lavelle (Gotham FC)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage / Chelsea)

Alex Greenwood (Manchester City)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Selma Bacha (Lyon)

Caroline Weir (Real Madrid / Lyon)

France Football dio explicaciones sobre el BOAT tras las feroces críticas al Balón de Oro "de todos los tiempos"

Esmee Brugts (Barcelona)

Kerstin Casparij (Manchester City)

Tessa Wullaert (Inter / Como)

Lorena (Kansas City Current)

Melvine Malard (Manchester United / Chelsea)

Scarlett Camberos (Club América)

Nominados a Mejor entrenador masculino

Los cinco candidatos son Mikel Arteta del Arsenal, campeón de la Premier League; Luis de la Fuente, que llevó a España al título mundial; Unai Emery del Aston Villa, ganador de la Europa League; Vincent Kompany del Bayern Munich, con Bundesliga, Copa y Supercopa alemana; y Luis Enrique del PSG, el más laureado de todos con cinco títulos en la temporada, con la Champions League, la Intercontinental, la Supercopa de Europa, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia.

Nominados a Mejor entrenador femenino

En la rama femenina compiten Jonathan Giráldez del Olympique Lyon, Andrée Jeglertz del Manchester City, Nils Nielsen con la selección de Japón, Pere Romeu del Barcelona y Elena Sadiku del BK Häcken.

Nominados a Mejor club masculino

Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt de Noruega, Flamengo de Brasil y Paris Saint Germain son los cinco candidatos. La presencia del conjunto noruego es la gran sorpresa de la lista.

Nominados a Mejor club femenino

Barcelona, Bayern Munich, Club América de México, Manchester City y Olympique Lyon pelean por el galardón en la rama femenina.

Nominados a Mejor arquero

El marroquí Yassine Bounou del Al-Hilal, al belga Thibaut Courtois del Real Madrid, al suizo Gregor Kovel del Borussia Dortmund, al español Joan García del Barcelona, al senegalés Édouard Mendy del Al-Ahli, al argentino Emiliano Dibu Martínez, actualmente en el Chelsea tras su paso por el Aston Villa, al español David Raya del Arsenal, al caboverdiano Vozinha del GD Chaves, actualmente en Colo Colo, al español Unai Simón del Athletic Bilbao y al ruso Matvey Safonov del Paris Saint Germain.

Nominadas a Mejor arquera

Ann-Katrin Berger del Gotham FC, Cata Coll del Barcelona, Hannah Hampton del Chelsea, Lorena del Kansas City Current y Ayaka Yamashita del Manchester City.

Nominados a Mejor jugador joven

El bosnio Kerim Alajbegović del Salzburgo, el marroquí Ayyoub Bouaddi del Manchester City, los españoles Pau Cubarsí y Lamine Yamal del Barcelona, el marfileño Yan Diomandé del Real Madrid, el alemán Lennart Karl del Bayern Múnich, el francés Éli Junior Kroupi del Bournemouth, el suizo Johan Manzambi del Friburgo, el argelino Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen y el francés Warren Zaïre-Emery del PSG.

Nominadas a Mejor jugadora joven

La neerlandesa del Chelsea Veerle Buurman; las españolas del Barcelona Vicky López y Clara Serrajordi; la sueca del Real Madrid Felicia Schröder y la estadounidense Lily Yohannes, del Lyon de Francia.

BP