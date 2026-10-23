El Teatro Campoamor de Oviedo abrió sus puertas para una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, uno de los honores institicuionales más prestigiosos del mundo. Lionel Messi fue distinguido con el "Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026" y revolucionó todo con su presencia.
El astro rosarino, galardonado por decisión unánime, es premiado por su inigualable trayectoria deportiva pero también por su comportamiento ejemplar y constante compromiso social a través de proyectos orientados a la salud y educación de la niñez en situaciones de vulnerabilidad. La Pulga se transformó en el primer deportista argentino en la historia en recibir esta distinción desde su creación en 1987, y también el primer futbolista desde que Iker Casillas y Xavi Hernández lo recibieran en 2012. Solo Messi fue distinguido individualmente dentro del fútbol.
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026
Los motivos de la distinción a Messi fueron presentados en el Teatro Campoamor "Por ser el jugador que más títulos hay conquistado en la historia del fútbol, por su execpcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, y por que se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".