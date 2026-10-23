El Teatro Campoamor de Oviedo abrió sus puertas para una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, uno de los honores institicuionales más prestigiosos del mundo. Lionel Messi fue distinguido con el "Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026" y revolucionó todo con su presencia.

Lionel Messi en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

El astro rosarino, galardonado por decisión unánime, es premiado por su inigualable trayectoria deportiva pero también por su comportamiento ejemplar y constante compromiso social a través de proyectos orientados a la salud y educación de la niñez en situaciones de vulnerabilidad. La Pulga se transformó en el primer deportista argentino en la historia en recibir esta distinción desde su creación en 1987, y también el primer futbolista desde que Iker Casillas y Xavi Hernández lo recibieran en 2012. Solo Messi fue distinguido individualmente dentro del fútbol.

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026

Los motivos de la distinción a Messi fueron presentados en el Teatro Campoamor "Por ser el jugador que más títulos hay conquistado en la historia del fútbol, por su execpcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, y por que se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

Almuerzo real y ceremonia en el Teatro Campoamor

Luego de recibir la distinción de manos de la princesa Leonor, todos los premiados asistieron a un almuerzo junto a la familia real. Lionel Messi fue uno de los 700 asistentes a la comida que contó con un menú de gastronomia asturiana. Hubo tiempo de reposo en el Hotel de la Reconquista antes del comienzo de la ceremonia en el Teatro Campoamor.

Lionel Messi junto a la princesa Leonor

La actividad protocolar comenzó con la recepción de la princesa Leonor a todos los premiados, incluyendo Lionel Messi. El argentino ingresó al salón del emblemático Hotel de la Reconquista junto a su esposa Antonela Rocuzzo, y se sacó la foto junto al resto de los distinguidos. La infanta Sofía estuvo presente, y más tarde habrá lugar para las apariciones de los reyes Felipe VI y Letizia.

Lionel Messi en la audiencia con la princesa Leonor

Así recibió Lionel Messi la insignia del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

FMZ/NZ