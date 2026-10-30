La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los partidos amistosos que la selección jugará en la Fecha FIFA de noviembre, última del año. El equipo nacional volverá a presentarse en Argentina con duelos ante Uruguay y Costa Rica en Buenos Aires y Córdoba.

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Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba

La Selección Argentina jugará ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en el Alberto J. Armando, La Bombonera, que volverá a ser sede del combinado nacional por primera vez desde la disputa del Mundial 2026.

La Selección Argentina vuelve a La Bomobnera

Días más tarde, el martes 17 de noviembre, Argentina volverá a presentarse en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, esta vez para enfrentar a Costa Rica.

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Uruguay, la primera medida de Argentina sin Messi

La Selección Argentina disputará el primer amistoso ante una Uruguay que también transita un periodo de recambio bajo la flamante conducción de Diego Pablo Forlán. La Albiceleste tendrá un siempre vibrante Clásico Rioplatense para iniciar la era post Messi, y elevar el nivel de los amistosos internacionales recientes.

Uruguay marcó 11 goles en sus últimos 3 partidos

Uruguay disputó tres amistosos durante la Fecha FIFA de septiembre/octubre, con saldo positivo de dos triunfos y una derrota. Arrancó con caída ante Japón pero luego se repuso goleando 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a la India. Darwin Núñez fue su máximo artillero con tres tantos repartidos en los distintos duelos.

Costa Rica, segundo rival en el Kempes

La Selección de Costa Rica se presenta como una medida aceptable dentro de las escasas posibilidades que ofrece el calendario internacional. Los Ticos también atraviesan un recambio tras sus tres participaciones consecutivas en la Copa del Mundo, entre la histórica actuación en 2014 y Qatar 2022. Está ubicada en el puesto 41 del Ranking FIFA y es el quinto combinado mejor posicionado de CONCACAF.

De resonante ausencia en el Mundial 2026, Costa Rica disputó cuatro partidos en la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Venció a Nicaragua, cayó ante Curazao y sumó un triunfo y una derrota ante Haití.

NZ