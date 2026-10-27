Qué resultados necesita Kimi Antonelli para consagrarse campeón en el GP de México

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 atraviesa su etapa de definición y podría coronar a su nuevo rey este fin de semana en el Gran Premio de México. Luego de una actuación consagratoria en el Gran Premio de Estados Unidos, Andrea Kimi Antonelli estiró su ventaja al frente de la tabla de posiciones y dejó el título prácticamente sentenciado a su favor.

A bordo de su Mercedes, el piloto italiano alcanzó las 365 unidades en la clasificación general gracias a su triunfo en el circuito de Austin. Su perseguidor más inmediato es su propio compañero de escudería, George Russell, quien culminó octavo en suelo estadounidense y se ubica segundo con 242 puntos. Con un margen a favor de 123 unidades y solo 125 en disputa en las cinco fechas finales, Antonelli dispone de su primera oportunidad matemática para cerrar la lucha de manera anticipada.

Locura total en Italia: Antonelli largó 19°, ganó en Monza y rompió una racha negativa de 60 años

Las cuentas para la consagración en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Las matemáticas favorecen de forma categórica al joven conductor de la marca alemana para la cita del próximo domingo en territorio mexicano:

Suma directa: A Antonelli le bastará con cosechar tan solo dos puntos —es decir, finalizar en la novena posición o superior— para alcanzar las 367 unidades. Si logra esa ubicación, se volverá inalcanzable tanto para Russell como para Lewis Hamilton (tercero en la tabla con 241).

Dependencia de rivales: En caso de que Antonelli no sume unidades o termine décimo o peor, será campeón de todos modos si ni Russell ni Hamilton consiguen la victoria en el trazado azteca.

Los únicos escenarios que estirarían la definición por una jornada más requieren combinaciones muy específicas: que el italiano termine décimo y Russell gane la carrera, o bien que Antonelli quede fuera de los diez primeros lugares y Hamilton cruce la meta en el primer puesto.

Andrea Kimi Antonelli

Un margen casi absoluto y la ventaja por carreras ganadas

La brecha construida a lo largo de la temporada deja a los perseguidores sin margen de error. La única vía teórica por la cual el certamen no quedaría en manos de Antonelli exigiría un rendimiento perfecto e ininterrumpido de sus rivales: Russell debería adjudicarse los cinco Grandes Premios restantes y esperar que el líder no sume más de un punto en lo que queda del año. Un caso análogo aplicaría para Hamilton, quien tendría que ganar las cinco competencias consecutivas frente a una cosecha nula del italiano.

Cabe destacar que, ante un hipotético empate en unidades al cierre del torneo, el criterio de desempate beneficia directamente a Antonelli por registrar un mayor número de victorias a lo largo del certamen.

A las puertas de romper el récord de Sebastian Vettel

Más allá del logro deportivo de conquistar su primera corona en la máxima categoría del automovilismo, el italiano se encamina a escribir su nombre en los libros de historia. De concretar la consagración en México, Antonelli se convertirá en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1.

Actualmente, esa marca histórica pertenece al alemán Sebastian Vettel, quien conquistó su primer certamen en la temporada 2010 a la edad de 23 años y 134 días. En su segunda temporada dentro del circo máximo, el corredor de Mercedes está en condiciones de pulverizar ese registro con tan solo 20 años, sellando un dominio absoluto tras su actuación en Austin y quedando a un paso de la gloria eterna.

BP