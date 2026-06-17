La Copa Mundial de la FIFA 2026 empezó a tomar ritmo y los últimos finalistas del torneo hacen su debut. Este miércoles 17 de junio, la acción mundialista continúa con cuatro partidos correspondientes a los grupos K y L, el mejor partido de la jornada será el Inglaterra vs Croacia, pero también debutan la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia.
Austria vs. Jordania
Grupo J — 01:00 horas (Miércoles 17)
Estadio: Levi's Stadium (San Francisco)
TV: TyC Sports y DSports
Portugal vs. RD del Congo
Hora: 14:00 (hora argentina)
TV: TyC Sports y DirecTV
Estadio: Houston Stadium
Inglaterra vs. Croacia
Hora: 17:00 (hora argentina)
TV: TyC Sports y DirecTV
Estadio: Dallas Stadium
Ghana vs. Panamá
Hora: 20:00 (hora argentina)
TV: TyC Sports y DirecTV
Estadio: Toronto Stadium
Uzbekistán vs. Colombia
Hora: 23:00 (hora argentina)
TV: TyC Sports y DirecTV
Estadio: Mexico City Stadium
Los grupos A B y C ya esperan la segunda jornada, el grupo D madrugará para ver resultados, mientras que el E y F jugarán ambos partidos.
- México 2 - 0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2 - 1 República Checa
- Canadá 1 - 1 Bosnia
- Estados Unidos 4 - 1 Paraguay
- Catar 1 - 1 Suiza
- Brasil 1 - 1 Marruecos
- Escocia 1 - 0 Haití
- Australia 0 - Turquía 2
- Alemania 7 - 1 Curazao
- Países Bajos 2 - 2 Japón
- Ecuador 0 - 1 Costa de Marfil
- Suecia - Túnez -
BP / FMZ / LT