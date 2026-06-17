La Copa Mundial de la FIFA 2026 empezó a tomar ritmo y los últimos finalistas del torneo hacen su debut. Este miércoles 17 de junio, la acción mundialista continúa con cuatro partidos correspondientes a los grupos K y L, el mejor partido de la jornada será el Inglaterra vs Croacia, pero también debutan la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia.

Austria vs. Jordania

Grupo J — 01:00 horas (Miércoles 17)

Estadio: Levi's Stadium (San Francisco)

TV: TyC Sports y DSports

Portugal vs. RD del Congo

Hora: 14:00 (hora argentina)

TV: TyC Sports y DirecTV

Estadio: Houston Stadium

Inglaterra vs. Croacia

Hora: 17:00 (hora argentina)

TV: TyC Sports y DirecTV

Estadio: Dallas Stadium

Ghana vs. Panamá

Hora: 20:00 (hora argentina)

TV: TyC Sports y DirecTV

Estadio: Toronto Stadium

Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 23:00 (hora argentina)

TV: TyC Sports y DirecTV

Estadio: Mexico City Stadium

Los grupos A B y C ya esperan la segunda jornada, el grupo D madrugará para ver resultados, mientras que el E y F jugarán ambos partidos.