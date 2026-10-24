Se le escapó en el tie-break: Cerúndolo rozó la final en Bruselas, pero Griekspoor metió una remontada milagrosa

Se escapó una oportunidad dorada. Francisco Cerúndolo rozó la clasificación a su tercera definición del año, pero tropezó en el tramo final y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Bruselas tras ceder en tres sets frente al neerlandés Tallon Griekspoor por 2-6, 6-3 y 7-6 (4) en poco más de dos horas de juego.

El porteño, actual 21° del ranking mundial, se quedó con las ganas de estampar su nombre en la final e igualar lo hecho en tierras belgas por Diego Schwartzman (finalista en 2016, 2017 y 2021).

La tarde había comenzado de manera inmejorable para la raqueta número uno del país. Con una propuesta agresiva e impactando con solidez desde el fondo de la pista, Cerúndolo concretó dos quiebres consecutivos en el tercer y cuarto game de la primera manga. Con esa renta inicial, el argentino abrochó el parcial de apertura con un cómodo 6-2.

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Sin embargo, Griekspoor no bajó los brazos. Tras salvar chances de quiebre en contra, el tenista europeo elevó la efectividad de su primer servicio, aceleró la derecha y encontró la grieta en el octavo game del segundo set para asestar el quiebre decisivo y emparejar la historia por 6-3.

El set definitivo regaló pasajes de altísima tensión e paridad golpe a golpe. En el octavo game, cuando la paridad parecía llevar el desenlace al límite, Cerúndolo conectó un revés paralelo quirúrgico desde el fondo de la cancha que le permitió romper el servicio del neerlandés y colocarse 5-3 arriba con el saque a su favor.

Allí emergieron las dudas. La falta de precisión en el primer saque y la reacción inmediata del europeo le impidieron cerrar el partido, permitiéndole a Griekspoor recuperar el quiebre de forma inmediata.

Ya en la definición por desempate, el neerlandés estuvo más fino con sus tiros cruzados y selló el boleto a la final por 7-6 (4).

Griekspoor definirá el título este domingo en Bruselas frente al ganador del choque entre el francés Arthur Fils (10°) y el alemán Jan-Lennard Struff (58°).

FMZ