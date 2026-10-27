Fecha 14 del Torneo Clausura 2026: resultados y posiciones

La 14° fecha del Torneo Clausura 2026 dejó en claro que la recta final del campeonato no da respiro. A pura tensión, con duelos tradicionales que paralizaron al país y una tabla anual que quema tanto en la cima como en el fondo, los equipos protagonizaron un fin de semana a puro fútbol.

El plato fuerte del fin de semana se vivió en la jornada del domingo con triunfos por la mínima que cambiaron el pulso de los grupos. Primero, Boca dio el golpe en Avellaneda al vencer por 1-0 a Independiente sobre la hora en un clásico áspero y disputado gracias al gol de Jagger Herrera.

El flamante trofeo del Torneo Clausura

Poco después, River hizo lo propio en el Monumental y se quedó con los tres puntos ante Racing por la mínima, ratificando su protagonismo en la Zona B.

El interzonal del sábado también entregó emociones con el apasionante empate 1-1 en el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús, donde Adrián Balboa adelantó al Taladro y Carlos Izquierdoz decretó la paridad definitiva para el Granate.

La lucha por la permanencia y los resultados destacados

En el otro extremo de las tablas, la fecha dejó movimientos determinantes. Aldosivi se hizo fuerte como local y derrotó 1-0 a Belgrano, un triunfo vital que le permite ilusionarse con la permanencia y meterle presión directa a un Deportivo Riestra que cayó por 1-0 ante Instituto en Alta Córdoba.

Entre los marcadores más abultados de la jornada sobresalió la aplastante goleada de Vélez por 5-0 como visitante ante Central Córdoba con hat-trick incluido de Ronaldo Martínez, además de la contundente victoria de Unión por 3-1 frente a Estudiantes.

Finalmente, la fecha 14 bajó el telón el martes en La Paternal, con el duelo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El Bicho se impuso por 1-0 y dio un paso gigante: igualó a Rosario Central en la Zona B y alcanzó a Boca en lo más alto de la tabla anual.

Posiciones y resultados del Clausura 2026

FMZ