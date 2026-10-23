Lautaro Blanco es baja en Boca para jugar contra Independiente

Luego de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, Boca dio vuelta la página y se enfoca en Independiente. Sin embargo, el cuerpo técnico xeneize no podrá contar con una de sus piezas fundamentales: Lautaro Blanco.

Lautaro Blanco

El lateral izquierdo de Rodolfo Arruabarrena tendrá un descanso obligatorio y no jugaría ante el conjunto de Avellaneda debido a la cantidad de minutos que sumó a lo largo de todo el semestre.

Para colmo, el rosarino de 27 años encendió las alarmas sobre el cierre de la primera etapa en Brasil por una molestia física. Si bien completó los 90 minutos y dio la asistencia precisa para el gol de Lautaro Di Lollo, el desgaste acumulado llevó al Vasco a preservarlo, evitando cualquier riesgo de lesión de cara al Superclásico frente a River.

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Un desgaste récord en la era Arruabarrena

La continuidad de Blanco en este semestre explica por qué el DT decidió darle aire. El defensor disputó los 24 partidos del equipo en la segunda parte del año (23 de ellos como titular), sumando un impresionante 92.5% de los minutos totales del semestre (2024' de 2190' posibles).

Además de su despliegue, el zurdo es una de las principales armas ofensivas del equipo, registrando siete asistencias en lo que va del certamen.

Ante esta baja, el candidato principal para ocupar la banda izquierda en Avellaneda es Malcom Braida, aunque el juvenil Matías Satas y Ayrton Costa también aparecen como alternativas en la consideración del entrenador.

El cruce en Avellaneda marcará el inicio de un sprint decisivo para el Xeneize, que buscará sumar de a tres en el clásico antes de enfocar los cañones de lleno en el duelo ante River y en la recta final de la temporada.

FMZ