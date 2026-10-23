Estudiantes de La Plata clasificó con épica a la final de la Copa Libertadores y su presidente, Juan Sebastián Verón, habló con la prensa antes del regreso de la delegación a Buenos Aires desde Río de Janeiro.10

Estudiantes, el peso de la historia y Fernando Muslera

Sobre llegar a la final de la Libertadores, Verón aseguró que “Nosotros lo pensábamos y era un objetivo” más allá de “Los altos y bajos que tuvo el equipo”. La Brujita sacó pecho por Estudiantes y su “mística” ante compromisos de este estilo: “En este tipo de torneos, el peso de la historia juega y Estudiantes, en este tipo de competiciones, dio la talla, yéndole bien o yéndole mal, pocas veces no lo hizo. Un partido así lo tenés que jugar de esta forma, al 110%, y a veces eso no te alcanza”.

Fernando Muslera

Verón agregó que “Tenemos un buen plantel, un muy buen cuerpo técnico, no es fácil mantener cierta regularidad, y eso a nosotros nos costó, pero en este tipo de partidos no fallamos, los jugamos como se tienen que jugar” y también elogió a Fernando Muslera, arquero uruguayo que atajó tres penales en la definición ante Flamengo.

Fernando Muslera atajó tres penales y metió a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores

“Con Fernando hablé mucho después del Mundial, durante también, y sé lo que es pasar por un momento así. No sé si llamarlo revancha, pero nada como tener una oportunidad más, él no se merecía irse del fútbol de esa manera, el jugador se tiene que retirar, el que pueda, adentro de la cancha y el tiempo le dio la razón”, aseguró el presidente en relación a los errores de Muslera atajando para Uruguay durante el Mundial 2026.

El palo de Verón para la conducción de Chiqui Tapia

“Yo creo que para el Fútbol Argentino es importante, pero si mejorara podríamos ver mucho más de esto, necesita una mejora, en todos los aspectos, para poder competir, lo vengo diciendo hace rato”, reflexionó Verón al ser consultado sobre las clasificaciones que Estudiantes y Boca lograron durante la semana en Brasil.

“Ojalá que estas cosas no se utilicen con ‘vieron que…’. Obviamente se puede, con una buena planificación, con buen equipo, pero también necesitás recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros”, cerró la Brujita con ESPN.