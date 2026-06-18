El fixture del Mundial 2026: días, sedes y horarios de todos los partidos

Con un formato inédito de 48 selecciones, FIFA presenta al Mundial 2026 como "el más grande de la historia". La pelota rodará en Estados Unidos, México y Canadá con un total de 104 partidos.

La acción de la fase de grupos comenzó de manera oficial el jueves 11 de junio de 2026. El mítico Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México en el evento) con el partido inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica. En tanto que la gran final se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se llevará a cabo en el MetLife Stadium (oficialmente llamado Estadio de Nueva York / Nueva Jersey durante el torneo), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni forma parte del Grupo J y busca defender la corona obtenida en Qatar.

El camino de cada grupo: los fixtures completos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

Sedes y formato de eliminación directa

Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán de fase. Por primera vez en la historia de la competencia, se disputará una instancia previa a los octavos de final: los dieciseisavos de final.

Selección por selección, todos los futbolistas convocados al Mundial 2026

Las 16 sedes mundialistas distribuidas a lo largo del mapa norteamericano ya están listas para la acción. Argentina jugará sus primeros partidos en los imponentes estadios de Kansas City y Dallas, buscando la regularidad necesaria para consolidarse como candidato directo y custodiar el arco más preciado.