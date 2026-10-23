La Fórmula 1 inicia el último tramo del campeonato oficial en Austin, con el GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Los equipos llevarán los últimos paquetes de actualizaciones que marcarán el camino para el desarrollo de los coches de la siguiente temporada. Mercedes aún tiene que saber por qué no funcionó el paquete anterior, Ferrari y McLaren tratarán de contener el avance de Red Bull y Racing Bulls buscará ampliar más la brecha con Alpine para asegurar el 5° puesto en Constructores.

Gran Premio de los Estados Unidos

Alpine debe resolver los problemas del A526 que dejaron a Colapinto sin correr en Singapur mientras que Haas tiene que sumar porque Audi está pisándole los talones. Williams pareció mejorar con la reducción de peso, pero el coche no es competitivo por lo que no se espera que estén cerca de los puntos. En cuanto a Cadillac y Aston Martin no hay mucho para decir. Cadillac seguirá recopilando datos para aplicar al desarrollo del coche de 2027 y Aston Martin tiene la temporada perdida tras el fracaso de la Unidad de potencia Honda.

Colapinto busca romper la ‘mala racha’ en Austin y se divierte en la previa

El piloto argentino Franco Colapinto expresó que después del triplete asiático, donde el equipo terminó sin puntos, necesitaba hacer un ‘reset’ y dejar atrás ‘un triple header horrible’ para concentrarse en Austin, un circuito que le gusta y donde espera quebrar ‘la mala racha’. Ante la insistencia de prensa en saber qué había pasado en la gira asiática con el A526 de Alpine, dijo muy contundente “Estuvimos intentando encontrar algo más de rendimiento para el futuro y tratando de entender los problemas que tenemos. Una vez más, creo que no necesitamos analizar demasiado las cosas. Creo que el coche es rápido y que también es bueno en carrera. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo”.

Franco Colapinto en Estados Unidos

Más tarde en una entrevista con ESPN Franco Colapinto dijo que estaban trabajando en el coche, tratando de resolver problemas, pero no quiso revelar la calidad de las mejoras, pero sí dijo que llevará un casco especial. También compartió con el periodista Juan Fossaroli que lo llevaron a un clásico rancho texano donde anduvo a caballo, algo que solía hacer de niño (y lo hace cada vez que puede) y que también participó de un evento promocional, montado en una Yamaha del equipo de MotoGP Prima Pramac, con el dorsal 04, que hizo famoso el piloto Andrea Dovisiozo, en Ducati, que nadie usa actualmente, aunque sólo pudo moverla unos metros. El piloto se confesó amante de absolutamente todos los deportes.

Franco Colapinto en Estados Unidos

Qué esperar del GP de Estados Unidos

Hay mucha expectativa por la definición de los campeonatos, aunque Mercedes prácticamente aseguró el de Constructores. En cuanto al de Pilotos, Antonelli lleva la delantera y dependiendo de los resultados, podría ser campeón en Austin. Para que eso ocurra el joven italiano tiene que ganar, Russell terminar 9° o más y Hamilton 5° o más atrás. Matemáticamente Russell y Hamilton tienen chances, pero es poco probable que Antonelli no gane alguna de las próximas 4 carreras o no sume puntos.

Lo que necesita Antonelli para ser campeón el domingo

Si gana el campeonato, con 20 años sera el más joven en la historia de la Fórmula 1 en lograrlo, batiendo el record de Sebastian Vettel, que lo ganó en 2010 (Red Bull) con 23 años. Pero en Austin tendrá que enfrentarse a dos situaciones que podrían complicarlo todo: la ventana de rendimiento del coche se redujo tras el paquete de mejoras introducidas en Malasia y aún no entienden por qué y la posibilidad de que Mercedes le coloque el motor actualizado por ADUO, por lo que deberá salir del fondo de la grilla.

Novedades

Esta temporada la vista de la curva 1 se vio entorpecida por una enorme construcción de 4 plantas a la que llamaron ‘Big Red’ (por su color). El edificio aloja hospitalities (suites de lujo), un club privado llamado ‘The Circuit’ con una vista panorámica del circuito, en el que también habrá personal corporativo. La terraza, ‘Sky Deck’ tiene dos piscinas, un restaurante de alta cocina y lounges, un gimnasio y un telesférico que conecta con el paddock.

Ferrari en Austin

Varios equipos llevarán una livery especial (decoración). Aston Martin para conmemorar los 5 años de asociación con Cognizant (patrocinador), Haas repetirá el diseño de Godzilla con algo más de azul, Mercedes destacará ‘Manufactur’ su programa de personalización de coches, Cadillac irá con un diseño propio de la cultura texana y Ferrari en colaboración con HP (Hewlett Packard) su patrocinador principal, irá con dibujos técnicos sobre el cubremotor y parte del pontón en homenaje a los ingenieros y diseñadores. Red Bull no cambiará el diseño del coche, pero irá con indumentaria especial y Verstappen con un casco muy divertido.

COTA, todo un desafío

El Circuito de las Américas tiene muchas variaciones a lo largo del trazado que pondrán en aprietos a los ingenieros para hallar la configuración que se adapte a los 3 sectores. Es clave encontrar la altura justa del coche para hacerle frente a las irregularidades del asfalto sin perder rendimiento y asegurar carga aerodinámica en el suelo para mantener a los coches sobre el asfalto en las exigentes curvas.

Gran Premio de Estados Unidos

Los neumáticos sufrirán, no por la pista (no es abrasiva y acaba de ser reasfaltada), sino por las cargas laterales a las que serán sometidos en las curvas, la presión en las frenadas, la tracción y la degradación por temperatura, para lo cual será importante la refrigeración y una buena gestión, porque el recalentamiento lleva a un mayor desgaste, la falta de grip y la pérdida del control del coche. Pirelli llevará la gama Media de compuestos C2, C3 y C4 a diferencia del año anterior que probó un salto (C1, C3 y C4) para variar las estrategias, que no funcionó.

En cuanto a la recarga, hay muchas frenadas que facilitarán la recuperación de energía, aunque en la recta de 1.2 km (entre la 11 y la 12) tendrán que recurrir al Superclipping para no quedarse sin batería.

GP de Estados Unidos en Austin: una carrera con historia en uno de los mejores circuitos de la F1

En Austin no bastará que los equipos exhiban algunas de sus fortalezas, tendrán que ir con coches muy equilibrados, eficientes aerodinámicamente y lograr una buena gestión de la energía y los neumáticos, el paquete completo. Para la carrera que será a 56 giros, no hay previsión de lluvia, pero sí altas temperaturas cercanas a los 29°C.

Cómo van los equipos

Mercedes/W17 (578 puntos). George Russell cedió terreno en Singapur con el DNF en la Sprint y el 9° puesto en el GP y ahora Antonelli se le escapó 102 puntos, un número difícil de remontar. Mercedes volverá a probar el paquete de Malasia, que cambió el equilibrio del coche (para mal) y redujo su ventana operativa, al que le sumará las mejoras de Austin. Respecto a esto Antonelli dijo “es importante entender la ventana de funcionamiento del coche. El potencial está ahí y hay que seguir llevándolo porque necesitamos entender qué dirección tomar el año que viene”.

Kimi Antonelli en Austin

Ferrari/SF26 (444 puntos). Ferrari mejoró el rendimiento en las últimas carreras, aunque volvió a complicarse con las estrategias de las que Hamilton se hizo responsable. Llevarán a Austin piso nuevo, chasis y pontones rediseñados y rejillas de ventilación, para mejorar la refrigeración. Ferrari tiene que aumentar la carga aerodinámica en el suelo y lograr más equilibrio, para compensar la falta de despliegue en recta por el déficit de motor. Este paquete será vital para el desarrollo del coche de 2027, al que llamaron proyecto 679.

McLaren/MCL40 (339 puntos). McLaren perdió muchos puntos en el triplete asiático, en parte por Norris que embistió a su compañero en la Sprint (en un sobrepaso innecesario) y también porque el coche no respondió a las actualizaciones de Bakú. Según Lando Norris y Oscar Piastri es inestable e inmanejable. Andrea Stella, Jefe del equipo dijo que la ventana de rendimiento del coche se redujo, algo que no tendrá solución hasta la próxima temporada. Traen actualizaciones a Austin para frenar el avance de Red Bull que está a sólo 7 puntos de quitarles el 3° puesto en Constructores.

Max Vertappen en Austin

Red Bull/RB22 (332 puntos). Red Bull va por todo en esta última etapa. Las 2 victorias consecutivas de Verstappen en el triplete asiático (más la Sprint) en dos circuitos muy diferentes, confirmaron la evolución del coche, que es mucho más equilibrado y competitivo. El equipo preparó un último pack de mejoras para cerrar el año en lo más alto y si bien llega tarde a la pelea por el campeonato, Verstappen aún puede ser subcampeón. Es el favorito para ganar en Austin.

Racing Bulls/VCA RB03 (100 puntos). Líder en la zona media, Racing Bulls llega a Austin con suelo, pontones y cubre motor nuevos, dispuestos a ampliar aún más la diferencia con Alpine. Los puntos de Lawson en Singapur (terminó 7°) afianzaron al equipo en el 5° puesto en Constructores. Llama la atención que sus pilotos Liam Lawson y Arvid Lindblad, que vienen haciendo un gran trabajo, no hayan sido renovados, sobre todo Lawson que aportó 75 puntos al equipo, más que cualquier otro piloto que haya pasado por la estructura de Faenza.

Colapinto y Gasly en Austin

Alpine/A526 (68 puntos). Alpine cerró la gira asiática sin puntos, con un ritmo pobre y problemas de fiabilidad que provocaron el doble abandono de Franco Colapinto. Hasta Bakú venían bien, con un motor y un chasis que respondía en las rectas y curvas rápidas, pero se estancaron. Llegan a Austin con el último pack de mejoras para intentar subir en la tabla.

Haas/VF26 (30 puntos). En Singapur Haas pareció repuntar: metió los dos coches en la SQ2, Oliver Bearman sumó en la Sprint y tanto él como Ocon mantuvieron un interesante duelo en la carrera del domingo donde mostraron ritmo. Como objetivo se han propuesto llegar a los puntos en el GP de casa, aunque es poco probable, ya que el circuito es muy exigente y van con motor Ferrari que tiene un déficit de entrega de potencia.

GP Estados Unidos

Audi/R26 (23 puntos). Las mejoras que llevaron a Bakú dieron frutos. Nico Hulkenberg sumó en Singapur en las dos carreras y achicó la diferencia con Haas a 7 puntos, aunque siguen con problemas de fiabilidad (Bortoleto abandonó en Singapur). De todos modos, en su primera experiencia fabricando motor no les ha ido tan mal. En Austin tienen que aprovechar las cualidades del chasis.

Williams/FW48 (12 puntos). Otro equipo que dejó Singapur sin puntos. El coche mejoró al perder peso, pero sigue con problemas de equilibrio aerodinámico, que les hará las cosas muy difíciles en Austin, un circuito que exige velocidad, equilibrio y agarre. A menos que aprovechen alguna situación de caos, difícilmente puedan acercarse a los puntos.

Aston Martin/AMR26 (7 puntos). El chasis y las mejoras aerodinámicas que llevaron a Hungría no bastaron para evitar el doble abandono en Singapur. El déficit del motor Honda es insoslayable, ni siquiera después de la mejora con dos ADUO. El único que podría hacer una diferencia es Fernando Alonso llevando el coche un poco más adelante con su experiencia. Crece el malestar entre Lawrence Stroll (accionista mayoritario del equipo) y Honda, que está cambiando la estructura para responder a los reclamos del equipo de Silverstone.

Cadillac en Austin

Cadillac/CA01 (0 puntos). El equipo, que no ha sumado puntos, sigue con problemas de fiabilidad y bajo rendimiento y van a Austin, un circuito que no los favorece, sin expectativas. El circuito es muy exigente con el motor, requiere buen despliegue de energía y los coches de Haas llevan motor Ferrari. No se espera verlos en la mitad de la tabla. De todos modos, sus pilotos Valtteri Bottas y Checo Pérez, están muy comprometidos con el desarrollo del coche y harán todo lo que esté a su alcance, aunque a estas alturas los datos servirán para el coche de la siguiente temporada.

GP de Estados Unidos, horarios para Argentina

Viernes 23

FP1 14:30

FP2 18:00

Sábado 24

FP3 14:30

Qualy 18:00

Domingo 25

Carrera 17:00

NZ