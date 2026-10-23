Franco Colapinto completó las primeras prácticas del GP de Estados Unidos y finalizó su viernes en el 15° lugar

La Fórmula 1 retomó su actividad con el Gran Premio de Estados Unidos, y el Circuito de las Américas en Austin levantó su telón en el viernes de Prácticas Libres 1 y 2. Franco Colapinto volvió al ruedo tras definir como “el peor triplete de mi carrera” su performance en Azerbaiyán, Malasia y Singapur.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en Austin

Ahora toca “hacer un reset y volver a empezar para estar más fuertes”, tal como declaró Colapinto tras el abandono en Singapur, sin embargo la jornada inició con la penalización de 10 puestos en la grilla del domingo por un cambio de componente que excede al reglamentario.

Tras unas Prácticas Libres 1 en las que el argentino terminó 17.º, el piloto pilarense de Alpine aprovechó la segunda tanda de ensayos para probar los neumáticos de cara a la carrera del domingo, condicionado por la penalización que deberá cumplir. Por eso, dejó la clasificación en un segundo plano, se centró en completar sus pruebas y finalizó en el 15.º puesto.

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Franco Colapinto finalizó 17° la Práctica Libre 1

Colapinto fue uno de los primeros en salir a pista, sin embargo tardó casi media hora en comenzar a girar con normalidad. El argentino, en constante comunicación con el equipo, expulso dificultades de un auto que no estuvo pleno desde el principio. Franco ganó velocidad en el tramo final y terminó con el 17° tiempo tras registrar su mejor vuelta en 1m38s121, cerca de Gasly, quien fue 15°.

Charles Leclerc fue el más rápido de una primera sesión de pruebas, sin que nadie arriesgue demasiado, y con todo por resolver. El piloto de Ferrari tuvo su mejor giro en 1m36s052, superando a Max Vertappen y Lnado Norris.

Prácticas Libres 2: el argentino culminó 15°

Los primeros monoplazas en salir a pista fueron los de Red Bull y Racing Bulls, que probaron los neumáticos medios desde el primer instante. Al cabo de unos minutos, fue el turno de Franco Colapinto, quien firmó un primer tiempo de 1:38.007.

Pasados los primeros 20 minutos de sesión, el Alpine del argentino ingresó a boxes para cambiarle los neumáticos: con los medios en pista, el pilarense lograba el décimo lugar.

Colapinto a bordo de su A526 en Austin

A poco más de un cuarto de la práctica, la Ferrari de Charles Leclerc, al igual que en la PL1, lograba sostener el primer lugar con un excelente tiempo de 1:35.291. Kimi Antonelli fue su escolta, mientras que Max Verstappen los seguía desde atrás.

Finalmente, tras probar los tres compuestos de neumáticos (blandos, medios y duros), el argentino cerró su viernes en el 15º puesto, a casi dos segundos del líder, Charles Leclerc. El piloto monegasco fue el más rápido de la jornada con su Ferrari, que se perfila como uno de los candidatos a quedarse con la pole position en la clasificación del sábado.

Horarios para Franco Colapinto en el GP Estados Unidos

Sábado 24

FP3 14:30

Qualy 18:00

Domingo 25

Carrera 17:00

La actividad será televisada en vivo por Fox Sports, ESPN en Disney Plus y el streaming oficial de la F1.