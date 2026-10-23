Alpine informó que el monoplaza de Franco Colapinto contará con una nueva unidad de control electrónico en el Gran Premio de Estados Unidos, cuarto cambio del componente sobre los tres que permite el reglamento para elementos de este tipo.

Franco Colapinto en Estados Unidos

Sin detallar al momento el motivo de la sustitución, el cambio genera la penalización de 10 posiciones para Franco Colapinto en la grilla de largada del próximo domingo. La sanción se aplicará luego de la clasificación del sábado, donde quedará definido el puesto de partida del argentino.

Franco Colapinto en el viernes del GP Estados Unidos de Fórmula 1

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