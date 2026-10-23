miércoles 28 de octubre del 2026
Fórmula 1 

Franco Colapinto será penalizado con 10 posiciones para la grilla del GP Estados Unidos de Fórmula 1

Franco Colapinto inició con sanción su actividad en el Gran Premio de Estados Unidos luego que Alpine anunciara una modificación que excede lo permitido. El argentino largará con diez puestos de penalización en Austin.

Franco Colapinto en Austin
Franco Colapinto en Austin | AFP
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Alpine informó que el monoplaza de Franco Colapinto contará con una nueva unidad de control electrónico en el Gran Premio de Estados Unidos, cuarto cambio del componente sobre los tres que permite el reglamento para elementos de este tipo.

Franco Colapinto en Estados Unidos
Franco Colapinto en Estados Unidos

Sin detallar al momento el motivo de la sustitución, el cambio genera la penalización de 10 posiciones para Franco Colapinto en la grilla de largada del próximo domingo. La sanción se aplicará luego de la clasificación del sábado, donde quedará definido el puesto de partida del argentino.

Franco Colapinto en el viernes del GP Estados Unidos de Fórmula 1

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