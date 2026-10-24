Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica de Austin y dejó buenas sensaciones con el Alpine

Luego de que la acción del Gran Premio de Estados Unidos haya comenzado, este sábado la actividad de la Fórmula 1 inició con las terceras y últimas prácticas libres del fin de semana.

Desde el desafiante Circuito de las Américas, Franco Colapinto cerró sus ensayos en un gran 15° lugar. Por su parte, la Ferrari de Lewis Hamilton fue la más rápida de la sesión tras firmar un gran parcial de 1:34.893 con compuestos blandos.

Colapinto y la prueba de fuego en Austin: la estrategia silenciosa con la que buscará remontar

Franco Colapinto a bordo de su A526 en Austin

Como era de esperarse, los primeros en salir a pista fueron los pilotos que más complicados están, entre ellos Sergio Checo Pérez, con su Cadillac, y el propio Franco Colapinto, a bordo del Alpine. El argentino afrontó estas prácticas con la mirada puesta directamente en la carrera, debido a la penalización que recibió tras realizar modificaciones en su monoplaza.

Minutos después de la apertura de la pista, el argentino completó su primer parcial con un tiempo bastante elevado: 1:41.194.

Transcurridos los primeros 20 minutos de sesión, llegó el turno de los pilotos y las escuderías de vanguardia. Lewis Hamilton lideraba la práctica con neumáticos blandos a bordo de una Ferrari que se mostraba muy veloz, mientras que el Alpine de Franco Colapinto se ubicaba en el 18° puesto con compuestos medios.

A poco más de un cuarto de la práctica, la Ferrari de Charles Leclerc, al igual que en la PL1 y la PL2, lograba sostener el primer lugar con un excelente tiempo de 1:35.127. Su compañero Hamilton fue su escolta, mientras que Kimi Antonelli los seguía desde atrás.

A casi 10 minutos del final de la práctica, el argentino volvió a salir a pista con neumáticos blandos y marcó un tiempazo: 1:36.579, un registro que lo ubicó momentáneamente en el 10° puesto.

Finalmente, el argentino cerró las últimas prácticas del GP de Estados Unidos en el 15° lugar, el mismo que consiguió en la PL2, a poco más de un segundo del líder Hamilton con su Ferrari.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras dos sesiones de prácticas

Tras unas Prácticas Libres 1 en las que el argentino terminó 17.º, el piloto pilarense de Alpine aprovechó la segunda tanda de ensayos para probar los neumáticos de cara a la carrera del domingo, condicionado por la penalización que deberá cumplir.

Es por eso que dejó la clasificación en un segundo plano, se centró en completar sus pruebas y finalizó en el 15.º puesto.

FMZ