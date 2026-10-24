miércoles 28 de octubre del 2026
Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica de Austin y dejó buenas sensaciones con el Alpine

El piloto argentino completó la última sesión de entrenamientos en el Circuito de las Américas a poco más de un segundo de Lewis Hamilton. Con la mirada puesta en revertir la penalización del fin de semana, el oriundo de Pilar giró enfocado en el ritmo de carrera.

Franco Colapinto
Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. | AFP
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Luego de que la acción del Gran Premio de Estados Unidos haya comenzado, este sábado la actividad de la Fórmula 1 inició con las terceras y últimas prácticas libres del fin de semana.

Desde el desafiante Circuito de las Américas, Franco Colapinto cerró sus ensayos en un gran 15° lugar. Por su parte, la Ferrari de Lewis Hamilton fue la más rápida de la sesión tras firmar un gran parcial de 1:34.893 con compuestos blandos.

Colapinto y la prueba de fuego en Austin: la estrategia silenciosa con la que buscará remontar

COLAPINTO
Franco Colapinto a bordo de su A526 en Austin

Como era de esperarse, los primeros en salir a pista fueron los pilotos que más complicados están, entre ellos Sergio Checo Pérez, con su Cadillac, y el propio Franco Colapinto, a bordo del Alpine. El argentino afrontó estas prácticas con la mirada puesta directamente en la carrera, debido a la penalización que recibió tras realizar modificaciones en su monoplaza.

Minutos después de la apertura de la pista, el argentino completó su primer parcial con un tiempo bastante elevado: 1:41.194.

Transcurridos los primeros 20 minutos de sesión, llegó el turno de los pilotos y las escuderías de vanguardia. Lewis Hamilton lideraba la práctica con neumáticos blandos a bordo de una Ferrari que se mostraba muy veloz, mientras que el Alpine de Franco Colapinto se ubicaba en el 18° puesto con compuestos medios.

A poco más de un cuarto de la práctica, la Ferrari de Charles Leclerc, al igual que en la PL1 y la PL2, lograba sostener el primer lugar con un excelente tiempo de 1:35.127. Su compañero Hamilton fue su escolta, mientras que Kimi Antonelli los seguía desde atrás.

A casi 10 minutos del final de la práctica, el argentino volvió a salir a pista con neumáticos blandos y marcó un tiempazo: 1:36.579, un registro que lo ubicó momentáneamente en el 10° puesto.

Finalmente, el argentino cerró las últimas prácticas del GP de Estados Unidos en el 15° lugar, el mismo que consiguió en la PL2, a poco más de un segundo del líder Hamilton con su Ferrari.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras dos sesiones de prácticas

Tras unas Prácticas Libres 1 en las que el argentino terminó 17.º, el piloto pilarense de Alpine aprovechó la segunda tanda de ensayos para probar los neumáticos de cara a la carrera del domingo, condicionado por la penalización que deberá cumplir.

Es por eso que dejó la clasificación en un segundo plano, se centró en completar sus pruebas y finalizó en el 15.º puesto. 

 

FMZ

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