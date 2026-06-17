Argentina vs Argelia: histórico hat-trick Lionel Messi para golear en el debut por Copa Mundial 2026

La Selección Argentina puso en marcha la defensa de su corona con una noche perfecta y de tintes históricos en su estreno por la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un encuentro disputado con muchísima intensidad en el estadio de Kansas City, el combinado nacional derrotó por 3-0 a Argelia gracias a un impresionante Lionel Messi.

La gran figura de la velada norteamericana fue el capitán argentino, quien aportó toda su jerarquía para firmar un triplete antológico, destrabar el debut del campeón y alcanzar la mítica línea del alemán Miroslav Klose en la tabla de artilleros históricos de la gran cita de la FIFA.

Argentina 3 - 0 Argelia

El inicio del partido fue una verdadera montaña rusa de emociones controlada por la tecnología. Apenas a los 4 minutos de la primera parte, el capitán argentino definió con categoría para poner lo que era el primer grito, pero el VAR ahogó el festejo por una posición adelantada milimétrica. La respuesta africana llegó de inmediato a los 7 minutos, cuando Fares Chaibi logró batir a Emiliano Martínez, pero nuevamente el trazado de líneas del video arbitraje salvó a la Albiceleste al detectar un offside previo.

Tras los sustos iniciales, apareció la magia del mejor del mundo para romper la paridad a los 16 minutos del primer tiempo. Rodrigo De Paul manejó los hilos en tres cuartos de cancha y habilitó a Messi; cuando toda la defensa de Argelia esperaba un pase filtrado, la Pulga sorprendió sacando un remate seco y colocado desde afuera del área para el 1-0.

En el complemento, la Albiceleste buscó liquidar la historia y lo consiguió. Alexis Mac Allister se animó con un violento disparo de media distancia que provocó la respuesta del arquero argelino; sin embargo, Messi estuvo más atento que nadie al acecho del rebote y tocó de zurda hacia la izquierda para sentenciar su doblete.

La obra de arte definitiva que decoró el resultado y desató la locura en las tribunas llegó a los 30 minutos del complemento. Tras una asistencia de Nicolás González, el astro se acomodó desde afuera del área y sacó un remate quirúrgico abajo, junto al palo derecho de Zidane, firmando el 3-0 y su hat-trick personal.

Con este tanto, la Pulga selló su récord mundialista absoluto antes de retirarse ovacionado a los 33' para dejarle su lugar al juvenil Nicolás Paz, mientras Lionel Scaloni reordenaba el fondo con el ingreso de Nicolás Otamendi.

Con este resultado, el campeón del mundo pisó firme en el debut, sumó de a tres puntos en el Grupo J y ya mira con optimismo el desarrollo de su zona gracias a una exhibición legendaria de su eterno capitán.



El Minuto a Minuto de Argentina vs Argelia

¡Final del partido!

¡Hat-Trick impresionante de Messi para el 3-0 de Argentina ante Argelia!

¡Doblete de Messi para el 2-0 de Argentina!: Mac Allister le pegó al arco y el capitán aprovechó el rebote

Minuto 56 / Julián Álvarez y Nicolás González ingresan a la cancha. Thiago Almada y Lautaro Martínez dejaron el campo de juego.

Minuto 55 / Argentina comenzó el segundo tiempo de la mejor manera posible: maneja la pelota y asusta a una Argelia que tiene falencias en la defensa.

Segundo tiempo en marcha

Final del primer tiempo

Minuto 35 / A pesar de la ventaja, la Albiceleste va a por más, pero los argelinos se mantienen en defensa y apuestan al contraataque.

Minuto 25 / Luego del golazo del astro rosarino, Argentina domina la pelota ante una Argelia que presiona y no deja respirar a la Selección.

¡Golazo infernal de Messi para el 1-0!: zurdazo lejano para adelantar a la Selección Argentina

Minuto 8 / Argentina se salvó del primer gol argelino: Chaibi había anotado, pero todo estaba invalidado por offside.

Minuto 6 / Lionel Messi había anotado el primero de Argentina, pero todo fue anulado por offside. El diez tenía apenas adelantado el cuerpo.

Minuto 3 / Lautaro tuvo la primera chance argentina: un fuerte cabezazo terminó en las manos del arquero Zidane. No obstante, la jugada fue invalidada por offiside.

¡Comenzó el partido mundialista en Kansas!

NZ / FMZ