Football Manager tiene un desafío que va más allá de incorporar nuevas funciones: recuperar la confianza de sus propios jugadores de su videojuego. La franquicia de gestión futbolística de SEGA y Sports Interactive presentó su edición 2027 en el estadio Monumental, en un encuentro con la prensa argentina que tuvo un tema central: cómo reconstruir el vínculo con una comunidad que quedó disconforme con el lanzamiento de FM26.

Evento de FM27 en el Monumental

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La entrega anterior significó una transformación importante para la saga, especialmente en el apartado tecnológico y visual. Sin embargo, el cambio de interfaz, los problemas de navegación y la ausencia de algunas funcionalidades desde el lanzamiento provocaron cuestionamientos entre sus seguidores. Una situación que los propios responsables del desarrollo reconocieron durante la presentación de la nueva versión.

"Fue duro recibir tantas críticas, sobre todo para mí, que llevo ya 18 años en el estudio", admitió Ant Farley, Senior Features Manager de Sports Interactive.

Qué cambió en Football Manager 27

La principal apuesta de esta edición está puesta en mejorar la experiencia cotidiana de quienes pasan horas al frente de la computadora construyendo un equipo. Para eso, FM27 presenta una navegación renovada, con accesos directos personalizables, secciones favoritas y una distribución de información que busca reducir los pasos necesarios para tomar decisiones.

También regresan herramientas que habían sido reclamadas por los usuarios, como los sorteos de copas, una pantalla específica para explorar competiciones y opciones relacionadas con el último día del mercado de pases.

Chris Groves y Ant Farley

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En el aspecto futbolístico, una de las novedades más importantes es la incorporación de nuevas herramientas para realizar modificaciones tácticas durante los partidos. Los entrenadores podrán intervenir sobre la intensidad de la presión, el ritmo de juego y los movimientos ofensivos, con mayor control sobre el comportamiento del equipo.

A su vez, el sistema Tactical Effectiveness busca conectar las decisiones tácticas con la preparación del plantel. La elección de un estilo de juego ya no queda limitada a una formación o a determinadas instrucciones: también contempla las características de los futbolistas, su adaptación al sistema y el trabajo necesario para incorporar una idea.

La relación con los jugadores fue otro de los ejes del encuentro en el Monumental. Chris Groves, Senior Community Manager de Sports Interactive, explicó que escuchar a los usuarios es una parte fundamental del desarrollo y que el intercambio debe continuar después de cada lanzamiento.

Evento de Football Manager en el Monumental

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Football Manager 27 ya está disponible desde el 10 de noviembre en PC, Mac, PlayStation 5 y Xbox, además de sus versiones Touch y Mobile. La expectativa también quedó reflejada durante el período de prueba gratiutio, en el que participaron más de 625.000 personas en todo el mundo, con más de siete millones de horas de juego acumuladas y 13,8 millones de partidos disputados.

El evento en Argentina reafirmó el interés de los creadores en la región del cono sur, donde fueron invitados parte del equipo de scouting argentino, creadores de contenido y periodistas, entre ellos 442.