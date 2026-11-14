Cuándo vuelve a jugar Boca: días, horarios y sedes de sus próximos partidos

Boca se encuentra en la etapa más determinante de su año y no tiene tiempo para relajarse. Luego de afrontar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, al equipo de Rodolfo Arruabarrena se le viene una seguidilla a todo o nada, con el máximo sueño continental en el horizonte inmediato y el inicio de los mano a mano en el plano local.

Con el objetivo de coronar un cierre de temporada histórico tras haberse consagrado Campeón de Liga, el cuerpo técnico sabe que la exigencia física, los viajes y la presión estarán al límite. A continuación, repasamos la hoja de ruta completa del Xeneize para las próximas semanas.

El gran objetivo: la final de la Copa Sudamericana

El próximo compromiso en el calendario azul y oro es, sin dudas, la cita más esperada de todo el año.

Boca viajará rumbo a Colombia para disputar la gran final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, en busca de volver a gritar campeón en el plano internacional.

Boca vs Atlético Mineiro, la gran final de la Copa Sudamericana

El encuentro decisivo se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a partir de las 19:30 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Vuelta al país y playoffs del Torneo Clausura

Sin demasiado tiempo para digerir lo que suceda en tierras colombianas, la delegación regresará rápidamente a Buenos Aires para cambiar el chip y meterse de lleno en la fase final del ámbito doméstico.

Tras haber cerrado su participación en la fase regular, Boca iniciará su camino en los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Independiente Rivadavia, rival de Boca en playoffs del Clausura

Gracias a su buena ubicación en la tabla, el Xeneize contará con la ventaja de definir la serie en condición de local, ante su gente en La Bombonera. El partido se llevará a cabo el próximo miércoles 25 a partir de las 21:00 horas.

FMZ