Boca vs Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina 2026

Llegó el momento de conocer al segundo finalista de la Copa Argentina 2026. A partir de las las 19:00 de este sábado, Boca y Banfield se enfrentan en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por un lugar en la gran definición, donde ya aguarda Platense.

Con realidades deportivas opuestas en el cierre del año, el cruce en tierras cuyanas promete emociones fuertes. Mientras los de la Ribera atraviesan un gran presente con la mente dividida entre los títulos locales y el plano internacional, los del Sur del Gran Buenos Aires apuestan todas sus fichas a este campeonato para maquillar un semestre irregular.

El partido será arbitrado por Nazareno Arasa y se podrá ver en vivo a través de la señal televisiva de TyC Sports.

Cómo llega Boca

Boca llega a este partido con un presente inmejorable y siendo campeón anual. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena aterrizan en Mendoza con el envión anímico de haberse consagrado recientemente Campeón de Liga, reafirmando su condición de protagonista absoluto.

Boca Juniors

Este partido representa la última prueba oficial del Xeneize antes de viajar para disputar la gran final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Por este motivo, el cuerpo técnico evalúa dosificar cargas físicas sin resignar jerarquía para asegurar otra final.

Cabe destacar que, para alcanzar esta instancia, Boca dejó en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing. Además, el Malvinas Argentinas es un estadio donde le va bien: ganó cinco de sus últimas seis definiciones en ese recinto.

Cómo llega Banfield

Por su parte, Banfield llega a esta semifinal en una verdadera urgencia futbolística. El Taladro acumula cuatro partidos sin conocer la victoria y apenas logró imponerse en uno de sus últimos 13 encuentros oficiales, quedando eliminado del Torneo Clausura.

Banfield

En su presentación más reciente, el albiverde igualó 2-2 en condición de local frente a Atlético Tucumán, dejando buenas sensaciones en ataque pero mostrando fragilidades defensivas que deberá corregir ante un rival de peso.

A pesar de los vaivenes en el campeonato, Banfield supo hacerse fuerte en los cruces de eliminación directa, superando sucesivamente a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra para meterse entre los cuatro mejores.

Boca vs Banfield: las posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ