La autocrítica de Lionel Scaloni tras la derrota de la Selección Argentina vs Uruguay

Luego de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en lo que marcó el puntapié inicial de la etapa posterior al retiro definitivo de Lionel Messi, Lionel Scaloni enfrentó la conferencia de prensa con la calma que lo caracteriza.

Lejos de dramatizar por el resultado en el clásico rioplatense, el director técnico de la Selección Argentina puso el foco en el recambio generacional y solicitó mesura para los futbolistas que están dando sus primeros pasos con la camiseta albiceleste.

"El partido, más allá del resultado final, deja cosas positivas para analizar. Hubo momentos buenos del equipo, sobre todo en el segundo tiempo, donde más allá de los goles de Uruguay el equipo intentó, llegó y los metió en un arco", destacó el oriundo de Pujato, quien de todos modos reconoció que "lógicamente hay cosas por corregir" tras sufrir dos goles en una ráfaga de tres minutos.

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El respaldo a los juveniles y la nueva realidad sin los históricos

Uno de los ejes centrales de la conferencia pasó por la exigencia sobre los futbolistas más jóvenes del plantel.

Scaloni fue contundente al marcar el fin de una época dorada y pidió bajar las expectativas inmediatas: "Los buenos y los cracks sabemos que ya no están. Los que están son buenos, pero hay que darles tiempo. Vamos a competir igual, pero no pensemos que van a definir partidos chicos jóvenes".

En esa misma línea, el entrenador profundizó sobre el proceso de adaptación que atraviesa el grupo: "Paciencia, son chicos jóvenes, no podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil y sobre todo contra un gran rival. Poco a poco, con tranquilidad, no le podemos dar la responsabilidad a ellos. Tenemos que hacer que jueguen y vayan agarrando ritmo con esta camiseta".

Sobre el desarrollo del partido, admitió que no esperaba verse abajo en el marcador, aunque valoró el amor propio de sus dirigidos tras el 0-2: "Me dejó satisfecho la reacción después del segundo gol. Esa obligación de ir abajo hizo que el equipo reaccione; me hubiese gustado ver eso en el primer tiempo. A nadie le gusta perder, pero todo el desgaste lo hicimos nosotros y no tuvimos recompensa".

Además, elogió la gran participación de la Celeste: "Históricamente Uruguay es difícil para todo el mundo y por eso está bueno enfrentarlos. Los felicito porque jugaron muy bien".

La mirada sobre el poco público en La Bombonera

Consultado por la llamativa poco convocatoria que hubo en La Bombonera, que lució semivacío y con sectores clausurados, el técnico evitó entrar en polémicas y depositó la responsabilidad en el juego del equipo para volver a enamorar a los fanáticos.

"De lo de la gente no sé cuánta había, tampoco me lo puse a pensar ni tuve una lectura sobre eso", respondió en primera instancia.

Luego, agregó: "La gente va a venir, es incondicional, más allá de que no esté jugando Leo, de eso no tengo duda. Nosotros somos los que los tenemos que contagiar a ellos. Este equipo tiene que jugar a lo que ellos quieran".

Para cerrar, Scaloni dejó en claro cuál es el camino a seguir de cara al cierre del año el próximo martes en Córdoba ante Costa Rica: "La gente quiere ver a su equipo competir y verlo jugar como Argentina. Eso proponemos e intentamos. Tenemos que seguir, somos la Selección Argentina y tenemos material para salir de una derrota".

FMZ