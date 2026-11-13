Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina su próximo amistoso para cerrar el año

Luego de perder el clásico rioplatense ante Uruguay en La Bombonera, en una jornada que significó el primer partido oficial tras el retiro definitivo de Lionel Messi del combinado nacional, la Selección Argentina no detiene su marcha y ya tiene la mirada puesta en el último desafío de su calendario.

Argentina vs Uruguay: la "Albiceleste" no hizo pie y perdió 2-1 en La Bombonera

Argentina 1 - 2 Uruguay

Con el inicio de esta nueva etapa ya en marcha y la necesidad de seguir aceitando el funcionamiento colectivo de cara a lo que viene, el cuerpo técnico y los jugadores cambian rápidamente el chip para bajarle el telón a un año cargado de emociones.

El plantel nacional dejará Buenos Aires para trasladar la fiesta al interior del país, donde buscará regalarle una última alegría a los hinchas. En ese sentido, todos los fanáticos de la Scaloneta ya toman nota de cómo continúa el cronograma inmediato…

¿Cómo sigue la agenda de la Selección?

La cita que marcará el cierre definitivo de la actividad en este 2026 llevará al equipo nacional rumbo a la provincia de Córdoba, una plaza siempre fervorosa que se prepara para recibir a los subcampeones.

El próximo compromiso será este martes 17 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, cuando la Albiceleste se enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes por un nuevo amistoso internacional.

Costa Rica, el próximo rival de la Selección Argentina

Este choque ante el conjunto centroamericano representará la última presentación del año para el seleccionado argentino, que intentará redondear una actuación sólida en territorio cordobés para despedir el 2026 de la mejor manera posible y seguir consolidando la base del equipo en esta nueva era futbolística.

FMZ