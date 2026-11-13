Una Bombonera semivacía: por qué hubo poco público en el primer partido de la Selección Argentina sin Messi

El ciclo de la Argentina sin Lionel Messi dio su primer paso formal en suelo nacional y dejó un marco completamente llamativo y atípico: la poca convocatoria que llevó la Selección a La Bombonera.

En el duelo amistoso frente a Uruguay, la cancha de Boca exhibió enormes espacios vacíos y, aproximadamente, reunió a unas 25.000 personas, cubriendo cerca del 40% de su aforo total.

Incluso, la frialdad a la hora de vender tickets obligó a los organizadores a clausurar sectores enteros para reubicar a los asistentes. Todo el tercer anillo, con excepción del codo reservado para los simpatizantes orientales, permaneció cerrado, una medida que también alcanzó a las dos bandejas inferiores de la cabecera Sur y a un sector de las plateas ubicadas sobre los pupitres de prensa.

La ausencia del 10, los costos y una logística que jugó en contra

Detrás de esta merma histórica en la convocatoria aparecen tres factores determinantes que condicionaron la respuesta de los fanáticos.

El primero es estrictamente emocional: el retiro definitivo del capitán dejó un vacío difícil de digerir y modificó de inmediato el poder de convocatoria masiva que acompañó al seleccionado durante los últimos años, una tendencia que ya había dado señales de alerta en la ventana FIFA anterior frente a Burkina Faso.

La ausencia de Messi se hizo sentir en las tribunas

El segundo obstáculo fue el bolsillo, en especial la billetera. Para presenciar el choque rioplatense, los hinchas debieron afrontar valores considerablemente altos.

Las populares se fijaron en 95.000 pesos, mientras que las plateas arrancaron en los 140.000 pesos y escalaron hasta los 290.000 pesos en las ubicaciones preferenciales, cifras que resultaron prohibitivas para buena parte del público habitual.

Por último, la modalidad de entrega terminó de enfriar la convocatoria. A diferencia de otros partidos, no hubo sistema digital y los boletos debían retirarse únicamente en formato físico por las ventanillas del estadio de Huracán, un trámite engorroso que desalentó a quienes debían trasladarse desde el conurbano o el interior del país.

En medio de un panorama dominado por las butacas desiertas, la excepción estuvo en la cabecera Norte. Allí, el sector ocupado habitualmente por la hinchada local lució colmado, aportando el color y el sonido de la noche con banderas gigantes dedicadas a Diego Maradona y al propio Messi.

FMZ