La Selección Argentina pone en marcha la era post Messi: cronograma para la fecha FIFA

La Selección Argentina se alista para afrontar una ventana internacional bisagra. En la doble fecha FIFA de noviembre, la Albiceleste disputará sus primeros compromisos tras el retiro definitivo de Lionel Messi del combinado nacional, ocurrido a principios de octubre. Argentina se medirá el viernes 13 frente a Uruguay en La Bombonera y posteriormente viajará a Córdoba para chocar el martes 17 contra Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Selección Argentina: quiénes son Mariano Troilo y Aarón Anselmino, los nuevos convocados de Scaloni

La agenda de entrenamientos en el predio de Ezeiza

De acuerdo al esquema oficial dispuesto por la AFA, los citados arribarán al país a lo largo del lunes para iniciar de inmediato la concentración. Los trabajos de campo comenzarán el martes con una sesión matutina a puertas cerradas desde las 10:00.

La actividad continuará el miércoles por la tarde a partir de las 17:00, en un entrenamiento que contará con acceso para los medios de prensa. El jueves, también a las 17:00 y bajo estricta privacidad, el plantel completará su último ensayo antes del cruce ante la Celeste. Durante esa misma jornada, Lionel Scaloni ofrecerá su tradicional conferencia de prensa previa al partido, con horario a confirmar.

Lionel Scaloni entrenando a la Selección Argentina

Las caras nuevas y los regresos en la lista de Scaloni

La nómina de 28 futbolistas confeccionada por el entrenador de Pujato mantiene una estructura sólida, aunque incluye novedades destacadas. La gran sorpresa es el primer llamado para Aaron Anselmino, el joven defensor central formado en Boca Juniors y con presente en el Chelsea.

Asimismo, la convocatoria marca los retornos de Gonzalo Montiel y Mariano Trolio a la consideración del cuerpo técnico. En el arco reaparece Emiliano Martínez: el guardameta del Chelsea formará parte de la delegación tras recuperarse de su cirugía maxilofacial y buscará sumar rodaje en alguno de los dos encuentros.

Mariano Troilo y Aarón Anselmino

Ausencias de peso, bajas por lesión y recambio generacional

Al margen de la partida de Messi, la citación ratifica el proceso de recambio planteado por el cuerpo técnico. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron incluidos en la lista por segunda fecha FIFA consecutiva, quedando relegados en la consideración actual del DT.

A estas ausencias tácticas se añaden severas bajas obligadas. Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González quedaron al margen por diversas molestias físicas. Por su parte, Nahuel Molina y Leandro Paredes continúan cumpliendo las sanciones disciplinarias derivadas de los incidentes posteriores al choque ante España en la final continental.

El cronograma completo de la Selección Argentina

Lunes 9 de noviembre: Arribo del plantel al país (sin tareas de campo).

Martes 10 de noviembre: Entrenamiento a las 10:00 (a puertas cerradas).

Miércoles 11 de noviembre: Entrenamiento a las 17:00 (abierto a la prensa).

Jueves 12 de noviembre: Entrenamiento a las 17:00 (a puertas cerradas) y conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

BP