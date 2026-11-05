Nico Paz y la Selección Argentina sin Messi: la promesa que puede marcar el comienzo de una nueva era

La Selección Argentina inicia una nueva etapa sin Lionel Messi. Después de más de dos décadas con el capitán como bandera, Lionel Scaloni deberá empezar a construir un equipo con otros referentes y nuevas responsabilidades. En ese proceso, Nico Paz aparece como uno de los futbolistas que puede convertirse en una pieza importante del recambio. Su talento, su actualidad en el fútbol europeo y su capacidad para jugar entre líneas lo posicionan como una alternativa para darle creatividad al seleccionado.

Nico Paz defendiendo la camiseta de la Selección Argentina

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El futbolista del Como ya forma parte de la primera convocatoria de 28 jugadores de Scaloni después del retiro internacional de Messi. La lista será para los amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, y Costa Rica, el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Serán los primeros compromisos de la Albiceleste en esta nueva etapa, con la ausencia de su máximo referente y la posibilidad de empezar a probar otras sociedades.

Pero hay una historia de Nico Paz que permite entender el compromiso que siente por la camiseta argentina. El 19 de julio, después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el mediocampista fue uno de los primeros integrantes del plantel en expresarse públicamente. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, el joven había enfrentado al país donde nació en la definición por el título, pero no dejó dudas sobre su identificación con la Albiceleste.

Las palabras de Nico Paz post final del Mundial

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"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", escribió en sus redes sociales, junto a una imagen del plantel argentino.

Sin embargo, fue la frase siguiente la que dejó una promesa de cara al futuro: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina". En el mismo mensaje, felicitó a España por el título y cerró con un contundente "¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".

A los 22 años, Paz atraviesa un momento de crecimiento futbolístico. En el Como utiliza la camiseta número 10 y se destaca por su visión de juego, manejo de hilos y su capacidad para generar situaciones cerca del área. Sus números en la Champions League 2026/27 reflejan su influencia ofensiva: en cuatro partidos acumula tres goles y cinco asistencias, según los registros de la UEFA.

El 10 del Como 1907, podría ser el nuevo portador de la 10 albiceleste.

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La ausencia de Messi no significa que un solo futbolista deba ocupar su lugar. La responsabilidad será colectiva y también recaerá en jugadores consolidados como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Pero para Paz se abre una oportunidad particular: empezar a construir su propio recorrido dentro de una Selección que necesita encontrar nuevas referencias futbolísticas. Aquella promesa que hizo después de la final perdida ahora tiene un nuevo escenario para empezar a tomar forma.