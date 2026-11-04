El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, oficializó la nómina de 28 futbolistas convocados a la Selección Argentina para afrontar los compromisos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Los duelos frente a Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en el Kempes cerrarán el 2026 albiceleste, pero darán inicio a un nuevo ciclo.

Convocatoria noviembre 2026

Esta citación es la primera conformada tras el retiro internacional de Lionel Andrés Messi. El cuerpo técnico confeccionó una convocatoria que combina la base del plantel laureado con variantes de proyección para dar inicio formal a la reconstrucción del equipo sin su histórico capitán.

La lista de Scaloni, línea por línea

En el arco aparecen Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. Dibu fue convocado pese a la lesión que lo mantiene inactivo desde el pasado 17 de octubre en Chelsea, lo que también explica la nueva aparición del joven golero de River como cuarto arquero.

Dibu Martínez, convocado pese a la lesión que le valió una internación

La línea defensiva tiene el regreso de Gonzalo Montiel, ausente en la ventana de octubre-septiembre, junto a Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega. La inclusión de Aarón Anselmino, debutante en la convocatoria, y la aparición de Mariano Troilo responden a la búsqueda de recambio en la zaga central ante el retiro de Otamendi y la lesión de Cuti Romero.

Enzo Fernández, referente del mediocampo y el equipo

El mediocampo combina referentes y proyección con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco. A ellos se suman los volantes generadores de juego como Nicolás Paz, gran figura durante la última Fecha FIFA, y Franco Mastantuono.

Selección Argentina: quiénes son Mariano Troilo y Aarón Anselmino, los nuevos convocados de Scaloni

La delantera tiene una variada paleta de opciones con Julián Álvarez como punta de lanza, Thiago Almada volviendo de su suspensión y las alternativas de Giuliano Simeone, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro.

Los ausentes en el cierre de año de la Selección Argentina

Rodrigo de Paul es, sin duda, la ausencia más notable de la nómina. Sin lesiones y en plena competencia con Inter Miami, el mediocampista titular en la gesta de Qatar 2022 no estará en la última Fecha FIFA del año. De Paul ya había tenido una convocatoria “parcial” en la ventana de septiembre y octubre, sumándose solamente para el último de los tres amistosos, ese que contó con la despedida de su amigo Lionel Messi.

Rodrigo de Paul

Tampoco fue citado Giovani Lo Celso, quien pareció retomar su centralidad tras perderse Qatar 2022. Por su parte, Leandro Paredes y Nahuel Molina continúan fuera de la nómina cumpliendo la sanción disciplinaria impuesta por la FIFA tras los episodios del Mundial 2026.

"Todo mentira": Enzo Fernández desmintió rumores sobre la final del Mundial y recordó la última charla con Messi

Distintas lesiones dejaron afuera a futbolistas muy importantes como Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González. Asimismo, Milton Delgado y Leonel Flores no repitieron citación debido a los compromisos definitorios de Boca Juniors en el plano local. A estos últimos pueden sumarse Flaco López, que jugará la final de Libertadores con Palmeiras.

Amistosos de cierre de año en Buenos Aires y Córdoba

La Selección Argentina cerrará su actividad con dos partidos en el país. El primer encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre ante Uruguay en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Amistosos de la Selección Argentina en noviembre

El segundo compromiso de la ventana internacional se jugará el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica. La sede elegida para este choque es el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

La firma del contrato de Scaloni y la proyección hacia 2030

En cuanto al contrato de Lionel Scaloni, las partes acordaron de palabra la extensión del vínculo. El contrato estipula un período inicial de dos años con opción de renovación automática por otros dos, esquema proyectado hasta el Mundial 2030.

"Si todo va bien, seguiré siendo entrenador", había declarado Scaloni el pasado martes 6 de octubre tras consumarse la despedida de Lionel Messi. Se espera que la formalización del acuerdo se concrete de manera oficial durante el desarrollo de la fecha FIFA de noviembre.

Scaloni, Tapia y la foto que se espera repetir en noviembre

El cronograma marca que Scaloni alcanzará la cifra de diez años ininterrumpidos al frente del seleccionado en 2028. Ese mismo año coincidirá con el proceso electoral de la Asociación del Fútbol Argentino, en el que Claudio Tapia buscará renovar su mandato presidencial.

El seleccionado argentino iniciará los entrenamientos de la última ventana del año el lunes 9 de noviembre en el predio de Ezeiza.

NZ