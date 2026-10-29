"Todo mentira": Enzo Fernández desmintió rumores sobre la final del Mundial y recordó la última charla con Messi

A poco de la definición de la Copa del Mundo 2026, Enzo Fernández habló a fondo sobre lo vivido en el vestuario albiceleste, disipó las versiones cruzadas que circularon en plataformas digitales tras la caída ante España y detalló la conmoción del grupo ante la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección Argentina.

En una entrevista concedida a Los Edul, el volante surgido en River Plate cruzó con firmeza las especulaciones surgidas tras el partido decisivo. "Me llamaban por teléfono mi papá, mi mamá, preguntándome qué había pasado... No pasó nada, todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien. Hay que felicitar al rival", aseveró con contundencia.

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El desgaste físico, la fe en los penales y el heroísmo del Dibu

En relación con el desarrollo futbolístico del encuentro definitorio, Fernández reconoció que la Selección llegó con el margen físico al límite tras haber disputado prórrogas consecutivas frente a Cabo Verde y Suiza en las fases previas. El mediocampista señaló que "algunos chicos también estaban tocados con temas físicos", precisando que afectaba a "diría que la mitad del equipo" y que "se hizo muy desgastante en las últimas semanas; el grupo llegó con lo justo".

Pese a ese panorama, la fe intacta en una hipotética definición desde los doce pasos se mantenía por la presencia de Emiliano Martínez en el arco, a quien le dedicó un reconocimiento especial por jugar condicionado por una dolencia. "En los penales ganábamos. Obviamente. Teníamos al Dibu. Sabíamos que no falla ahí", afirmó, antes de agregar sobre el arquero: "Fue increíble. No tenía movilidad en el dedo, una locura. Lo de Dibu es eso, una locura, un animal".

Respecto al desarrollo del juego, Fernández no dudó en reconocer el mérito del conjunto europeo: "España manejó la pelota" y "fueron justos ganadores. Fueron superiores. Hay que aceptar y reconocer que el rival fue mejor". A pesar de la frustración por no alzar el trofeo, el volante valoró el trayecto recorrido, donde firmó tantos inolvidables ante Egipto e Inglaterra: "Llegamos a la final. No se pudo lograr el objetivo que era ganar. Pero reconozco y valoro todo el esfuerzo que hizo el grupo. Soy un agradecido de poder vivir esos momentos que quedan en la historia de la Selección".

Enzo Fernández en la Selección Argentina

La charla íntima con Messi y el impacto del adiós

Uno de los tramos más emotivos del testimonio del futbolista del Manchester City estuvo dedicado a la figura de Lionel Messi y la arenga previa a la finalísima. "Me acuerdo de la final, hablando de que seamos nosotros, que disfrutemos, que no le debemos nada a nadie. Fueron momentos que quedan siempre grabados", reveló, agregando que "las charlas de él eran geniales. Antes de los partidos siempre te dejaba algo".

Finalmente, el mediocampista repasó el significado de las lágrimas vistas durante el último compromiso de Messi frente a Benín, partido que marcó el cierre de la etapa del astro rosarino en el conjunto nacional. "Recordaba momentos de cuando prendía la tele para verlo a él. De la nada, fue chocante ver que no va a estar más con nosotros. Fue un dolor muy inmenso", confesó.

En la misma línea, Fernández concluyó sobre la huella imborrable que deja el '10': "Siempre soñaba jugar con él. Desde chico hacía cuentas a ver si podía jugar con él. Después, todo lo que logramos juntos, tenerlo y disfrutarlo como compañero, se me vino toda una tristeza encima. No va a estar más nuestro ídolo y fue chocante".

BP