El despliegue logístico y de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina tendrá su impacto en el Fútbol Argentino. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) no prestará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no lo hará desde el viernes 6 hasta el martes 10 inclusive.

El Clausura 2026 se definirá entre semana

Sin seguridad para eventos deportivos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, tanto la Liga Profesional como la Primera Nacional sufrirán cambios significativos en su definición.

Cómo se jugará la Fecha 16 del Clausura 2026

La última jornada en la fase de grupos del Clausura 2026 no se jugará el fin de semana del 7 y 8 de octubre, tal como estaba previsto. La acción se desarrollará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, recordando que la Fecha 15 se extenderá hasta el lunes 2 inclusive.

River enfrentaría a Aldosivi con público visitante el jueves 5

AFA celebrará una reunión de Comité Ejecutivo este jueves y se espera que allí se de a conocer el cronograma definitivo. La superposición de partidos será marca registrada de la Fecha 16, ya que se definirá el campeón de la Tabla Anual, los clasificados a Playoffs, los clasificados a copas internacionales 2027 y persiste la chance que también el último descenso.

La Tabla Anual es una caldera: seis puntos en juego, ocho pretendientes y un solo boleto a la gloria

Cambios en la lucha por el ascenso a Primera

La Primera Nacional, segunda división del Fútbol Argentino, también sufrirá modificaciones ante la visita del Papa. La final por el título y ascenso, prevista para el sábado 7, se reprogramará para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. También el inicio del Torneo Reducido por el segundo ascenso.