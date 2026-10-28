La Tabla Anual es una caldera: seis puntos en juego, ocho pretendientes y un solo boleto a la gloria

El fútbol argentino vuelve a demostrar que su ingeniería de torneos es capaz de diseñar, de manera insólita, escenarios tan complejos como atractivos. Lo que en su momento nació bajo el cuestionamiento de ser un formato resistido por la crítica, hoy se convirtió en una caldera a presión.

La Tabla Anual, esa sumatoria implacable de puntos entre la fase regular del Apertura y el Clausura que consagra al campeón de la temporada y distribuye los boletos continentales, entró en su recta final con un saldo frenético: ocho equipos comprimidos con chances matemáticas cuando restan solo dos capítulos para bajar el telón.

Con el empate en la cima entre Boca y Argentinos, ambos con 57 puntos, el campeonato de liga adoptó un dramatismo imperdible. El conjunto de La Ribera comanda transitoriamente la tabla gracias a su diferencia de gol (+21), un colchón estadístico importante frente al Bicho (+11), pero el margen de error es nulo y el calendario propone cruces de máxima tensión que alterarán el mapa en cuestión de horas.

Radiografía de los aspirantes: qué necesita cada uno y cuáles son sus chances

La lucha no distingue presupuestos; la paridad impera y la exigencia de cerrar el año con gloria o con las manos vacías mantiene en vilo a media Argentina.

Analizamos en detalle el presente, las probabilidades y el camino que le resta a cada uno de los contendientes con aspiraciones reales de coronarse con el título de Campeón de Liga.

Boca (57 puntos, +21)

Qué necesita: Ganar sus dos partidos y hacer valer su abultada diferencia de gol (+21), que hoy funciona como un virtual "punto invisible" ante cualquier empate en unidades.

Boca

El panorama: El Xeneize encabeza las posiciones y tiene el beneficio, y a la vez la presión, de definir los dos partidos que le quedan de local en La Bombonera. Primero afrontará el duelo ante River en un Superclásico bisagra, y cerrará su participación recibiendo a Defensa y Justicia. Si gana ambos, nadie lo moverá de la cima.

Argentinos Juniors (57 puntos, +11)

Qué necesita: Ganar todo lo que le queda y esperar algún traspié de Boca, o bien limar la diferencia de diez goles de distancia que el Xeneize le lleva en la diferencia.

Argentinos Juniors

El panorama: El gran animador del torneo metió un triunfazo ante Independiente Rivadavia para alcanzar la cima. Al Bicho de La Paternal le espera una visita brava al Estadio Monumental José Fierro para medirse con Atlético Tucumán, y terminará la fase regular en su estadio frente a Huracán. Su gran talón de Aquiles es la diferencia de gol, por lo que dependerá exclusivamente de sumar más puntos que los de la Ribera.

Rosario Central (56 puntos, +15)

Qué necesita: Ganar sus dos partidos y que tanto Boca como Argentinos dejen puntos en el camino. Un empate en la cima de los líderes le abriría una puerta gigante si mantiene su buena diferencia de gol.

Rosario Central

El panorama: A tiro de uno solo de la punta, el equipo rosarino visitará a Sarmiento en Junín y cerrará como local en el Gigante de Arroyito frente al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto. El fixture final le sonríe en los papeles, lo que lo posiciona como un lobo listo para dar el zarpazo.

Vélez (55 puntos, +16)

Qué necesita: Ganar los seis puntos en juego y esperar una combinación compleja de resultados arriba. Su sólida diferencia de gol (+16) lo deja muy bien parado en cualquier desempate mano a mano.

Vélez

El panorama: El Fortín acecha en la cuarta colocación a solo dos unidades de la cima. En la próxima jornada recibirá a San Lorenzo en el José Amalfitani y completará su recorrido viajando a Santa Fe para chocar contra Unión. Si logra encadenar dos victorias, le meterá máxima presión a los de arriba.

Instituto de Córdoba (53 puntos, +11)

Qué necesita: Ganar sus dos partidos obligatoriamente, llegar a los 59 puntos y que se desplomen la gran mayoría de los cuatro equipos que tiene por encima.

Instituto

El panorama: Metido de lleno en la conversación grande y asegurando su boleto a copas, la Gloria visitará el estadio UNO de La Plata para enfrentar a Estudiantes y se despedirá ante su gente en el Monumental de Alta Córdoba recibiendo a Newell's. Matemáticamente tiene chances, aunque depende de un milagro deportivo.

Independiente Rivadavia (53 puntos, +9)

Qué necesita: Campaña perfecta y una serie de catastróficas desgracias ajenas en la parte alta de la tabla. Su diferencia de gol (+9) lo obliga a golear si se da una igualdad múltiple.

Independiente Rivadavia

El panorama: La Lepra mendocina viene realizando una temporada sumamente regular y recibirá a Banfield en el estadio Bautista Gargantini, para luego cerrar con un clásico más que caliente visitando a Gimnasia de Mendoza en el Víctor Legrotaglie.

River (52 puntos, +16)

Qué necesita: Ganar todo de manera imperativa y que sus predecesores tropiecen de manera consecutiva. Cuenta a favor con una diferencia de gol respetable (+16), pero el margen de error ya se consumió por completo.

River

El panorama: El Millonario afronta un clásico bisagra nada menos que visitando a Boca en La Bombonera en un duelo más que picante, y cerrará su participación recibiendo a Aldosivi en el Monumental. Un traspié en La Boca lo despedirá definitivamente de la pelea por el título anual.

Gimnasia y Esgrima La Plata (51 puntos, +3)

Qué necesita: Es el que más lejos corre desde atrás. Necesita puntaje ideal (llegar a 57), una diferencia de gol floja (+3) que lo obliga a soñar con una combinación de resultados complejos.

Gimnasia y Esgrima de La Plata

El panorama: El Lobo abrirá la próxima fecha visitando al descendido Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini con la obligación de ganar para seguir con vida, y cerrará su campaña en el Bosque recibiendo al campeón Belgrano.

La lucha por los torneos internacionales

Más allá de la gloria de alzar el trofeo anual, el tablero de posiciones acumuladas define el futuro continental de cara al 2027.

Con Belgrano ya instalado en la fase de grupos de la Copa Libertadores por haberse consagrado en el Torneo Apertura, el resto de las plazas aún no están definidas.

Así quedó la Tabla Anual tras la Fecha 14 del Clausura

Los primeros puestos otorgan los boletos directos al máximo certamen de América, mientras que los casilleros siguientes aseguran el pasaporte a la Copa Sudamericana.

Con márgenes tan estrechos y duelos directos en el horizonte, cada pelota dividida en estas dos fechas finales valdrá un campeonato entero.