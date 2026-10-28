Radiografía del Vasco Arruabarrena en los Superclásicos: estadísticas y un pasado que pesa

El próximo domingo 1 de noviembre a las 15:00 horas, La Bombonera se vestirá de gala para albergar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca Juniors recibirá a River Plate con realidades diametralmente opuestas, pero con una carga emocional incalculable para ambos lados.

Mientras el Xeneize transita un presente de bonanza —ya clasificado a los octavos de final del certamen, finalista de la Copa Sudamericana, semifinalista de la Copa Argentina y líder de la tabla general—, el conjunto de Núñez arriba con la urgencia de sumar para asegurar su boleto a la siguiente fase.

Para Rodolfo "el Vasco" Arruabarrena, este encuentro representará mucho más que tres puntos o un simple partido de campeonato: será su primer Superclásico en este segundo ciclo al frente del banco xeneize. Y aunque la memoria colectiva del hincha suele enfocarse en el presente, los números de su etapa anterior (entre 2014 y 2016) guardan datos agridulces que dividen aguas entre la paridad estadística y las heridas internacionales que marcaron una época.

Arruabarrena llegó a los 100 partidos como DT de Boca: sus números y los dos títulos que ganó

Los números fríos: siete partidos y máxima paridad

Si se evalúa de manera global el historial de Arruabarrena como entrenador de Boca frente a su clásico rival en partidos oficiales, los números marcan una paridad absoluta. En sus 7 encuentros dirigidos durante su primer ciclo, cosechó 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas, alcanzando una efectividad del 43%.

El desglose de esos enfrentamientos permite entender cómo se repartieron los tantos en los distintos frentes:

Torneo Local (3 partidos): El saldo es sumamente favorable para el Vasco, con dos triunfos emblemáticos en 2015 (2-0 en la Bombonera y 1-0 en el Monumental) y un empate memorable (1-1 en Núñez bajo una tormenta torrencial en 2014).

Copa Sudamericana 2014 (2 partidos): Fue el inicio de los dolores de cabeza. Tras un empate sin goles en la ida como local, Boca cayó por la mínima en el Monumental y se despidió en semifinales.

Copa Libertadores 2015 (2 partidos): La serie más recordada y dolorosa. Derrota 1-0 en la ida como visitante y la posterior suspensión en el entretiempo del encuentro de vuelta en Brandsen 805 por el episodio del gas pimienta, que decretó la descalificación del club.

Las manchas del ciclo Arruabarrena: El peso de las copas internacionales

Aunque los triunfos en el campeonato local le otorgaron aire en su momento, las estadísticas de Arruabarrena esconden un trasfondo que inquieta al mundo azul y oro. Las dos únicas derrotas que sufrió ante River tuvieron un costo altísimo: ambas significaron la eliminación directa de Boca en torneos internacionales (Sudamericana 2014 y Libertadores 2015), certámenes que terminaría conquistando el eterno rival.

Aquellos cachetazos cayeron como un mazazo en la institución, convirtiendo al Vasco en el primer entrenador en la historia de Boca en quedar eliminado ante River en competencias internacionales, además de ser el único en sufrir dos caídas de esta índole ante el mismo rival.

Si bien con el paso de los años y cachetazos posteriores (como la final de Madrid) la figura del Vasco fue readquirida con mayor benevolencia por el hincha, estos antecedentes operan como un recordatorio latente. Las heridas de aquellas series coperas se convirtieron, en su momento, en el prólogo de una paternidad internacional que River supo usufructuar durante años.

Los números del Vasco en los Superclásicos como jugador

Para entender a Arruabarrena no solo hay que mirar su recorrido táctico, sino también su pasado con la camiseta de Boca. Como futbolista profesional entre 1994 y 2000, el ex lateral izquierdo disputó 21 Superclásicos oficiales, acumulando un saldo positivo: 9 victorias, 6 empates y 6 derrotas en 1.687 minutos en cancha.

Aquel pasado como defensor férreo y tiempista le otorgó chapa de referente, coronado con un grito sagrado inolvidable: su gol de cabeza el 11 de abril de 1998 en la Bombonera, tras un centro preciso de Nolberto Solano, para sellar un agónico y festejado 3 a 2.

¿Madurez táctica o fantasmas del pasado?

El cruce de este domingo pondrá a prueba la evolución de un entrenador que hoy se muestra más maduro, con propuestas tácticas más audaces y agresivas que en su primera etapa.

Si Boca logra imponer su jerarquía colectiva y se queda con el Superclásico, el hincha sepultará definitivamente los viejos fantasmas coperos y validará este presente dorado que ilusiona a todo Brandsen 805. Sin embargo, en un partido de esta magnitud donde el margen de error es nulo, un traspié podría reactivar el eco de aquellas noches de Copa que el mundo boquense jamás terminó de digerir.