Final de la Copa Argentina 2026: cuándo es, dónde y quiénes la jugarán

Poco a poco, la temporada 2026 del fútbol argentino comienza a llegar a su fin, al igual que las distintas competiciones nacionales. Una de ellas es la Copa Argentina, que ya empieza a definir a sus finalistas.

Platense, el primer finalista de la Copa Argentina

Platense hizo historia y se clasificó por primera vez a la final de la Copa Argentina. Tras igualar 1-1 ante Atlético Tucumán en los 90 minutos reglamentarios, el Calamar se impuso por 5-4 en una infartante tanda de penales.

Platense venció a Atlético Tucumán y clasificó a la gran final

Para alcanzar semejante hito, los de Vicente López debieron atravesar un recorrido exigente y repleto de carácter a lo largo de todo el torneo federal: derrotó a Argentino de Monte Maíz por 1-0 en la primera ronda, superó a San Martín de San Juan por penales tras igualar 0-0 en los 16avos, eliminó a Instituto también desde los doce pasos luego de empatar 1-1 en los octavos de final, dio el golpe al vencer por 1-0 a Estudiantes en cuartos y finalmente selló su pase al ganarle al Decano.

De esta manera, el Marrón disputará su cuarta final en los últimos tres años, tras haber sido subcampeón de la Copa de la Liga 2023 y del Trofeo de Campeones 2025, además de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 por primera vez en su historia. Platense tiene un sueño: bordar su segunda estrella.

Boca y Banfield, por el segundo boleto a la gran final

Del otro lado de la llave, la atención se mudará a Cuyo. El próximo sábado 14 de noviembre, en el marco de una nueva fecha FIFA, Boca y Banfield se verán las caras a partir de las 19 horas en el imponente Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para definir quién se queda con el otro pasaje al partido por el título.

Boca vs Banfield

El camino del Xeneize hasta las semifinales comenzó con una victoria por 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en los 32avos de final, repitió el marcador con un 2-0 ante Sarmiento en los 16avos, superó un duro examen en octavos al empatar sin goles con Vélez e imponerse por 4-3 en la tanda de penales, y dio el golpe en los cuartos de final al vencer en un épico partido a Racing por 3-2.

En la vereda de enfrente, el Taladro llega con la ilusión intacta tras realizar una campaña sumamente sufrida y táctica, superando cruces complejos a puro carácter: debutó con un holgado 3-0 sobre Real Pilar en 32avos, empató 1-1 y eliminó por 5-4 en los penales a San Martín de Tucumán en 16avos, igualó 2-2 frente a Ferrocarril Midland para imponerse 4-2 desde los doce pasos en octavos, y selló su boleto a semifinales tras otro empate 1-1 y un triunfo por 7-6 en los penales frente a Deportivo Riestra en los cuartos de final.

¿Cuándo y dónde se jugará la gran final?

El encuentro decisivo que consagrará al nuevo campeón del certamen federal se disputará el miércoles 2 de diciembre, cerrando de manera formal el calendario oficial del fútbol argentino en esta temporada.

El ganador de esta apasionante definición no solo alzará el ansiado trofeo federal, sino que también abrochará de manera directa un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores de la próxima temporada, coronando el año con una plaza internacional de máxima jerarquía.

Cabe destacar que el horario y el estadio que albergará este último partido aún se encuentran pendientes de confirmación por parte de la AFA.

FMZ