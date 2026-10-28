La sorpresiva confesión de Nico Williams sobre el gol decisivo de España ante Argentina

A pocos meses de aquella histórica y dolorosa final del Mundial 2026 disputada en Nueva York, la definición que consagró a España frente a la Selección Argentina sigue generando repercusiones. El debate sumó un capítulo insólito en las últimas horas a partir de la confesión de uno de los grandes protagonistas de aquel día: Nico Williams.

El delantero del Athletic Club, autor de la asistencia de cabeza que derivó en el agónico tanto de Ferran Torres en el tiempo extra, brindó una entrevista al canal Futbolemotion donde reveló un detalle que pasó desapercibido para la enorme mayoría de los espectadores.

Según el atacante de 24 años, el lateral albiceleste Nahuel Molina tuvo un rol involuntario que terminó siendo más que determinante en el gol español.

"Esto es mortal, la gente no se da cuenta. Si no me llega a empujar, no llego, eh. No llego ni en mil vidas", soltó el extremo, sorprendiendo a todos al referirse a la marca del marcador de punta argentino en el centro largo enviado por Pedro Porro.

Lejos de guardarse detalles, Williams describió con absoluta precisión cómo vivió la acción dentro del área: "Está el balón cayendo y me empuja. Me choca así un poco, con los dos brazos. Cuando veía el balón, decía 'no llego'. Y, cuando me empujó, digo 'hostia'... No me da tiempo para rematar a puerta, pues la dejo ahí... Y justo estaba Fer (Torres) y la metió".

Aquella pirueta aérea del atacante habilitó al entonces jugador del Barcelona, quien sacó un remate furioso para romper el cero e inscribir la segunda estrella dorada en la historia de la Roja.

Una jugada al límite, de milésimas de segundo y detalles microscópicos, que hoy, con el diario del lunes, el propio protagonista reconoce que necesitó del empujón argentino para terminar de escribir la historia grande del fútbol español.

FMZ