Adiós a las zonas: así es el nuevo formato que evalúa la Liga Profesional para 2027

El fútbol argentino se encamina hacia una nueva transformación en su sistema de disputa. Los directivos de los clubes de la máxima categoría mantendrán una reunión clave en las oficinas de Puerto Madero dónde, según trascendió, analizarán un ambicioso proyecto de cara a la temporada 2027.

La principal novedad del borrador radica en la eliminación de la división por zonas (A y B) para dar paso a un certamen unificado de 30 participantes que se enfrentarán entre sí. El calendario incluiría además una jornada interzonal o fecha de clásicos, sumando un total de 30 compromisos por equipo a lo largo de la fase regular.

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Apertura, Clausura y la lucha por el título: ¿cómo se definirían los campeones?

A pesar del cambio a un cuadro único de posiciones, el año mantendría el formato de dos campeonatos cortos con etapa de eliminación directa (playoffs):

Torneo Apertura: Al llegar a la fecha 15, la tabla general sufrirá un corte. Los primeros 16 clasificados accederán a la fase final para luchar por la copa.

Torneo Clausura: Se aplicará el mismo criterio de selección al término de la fecha 30, permitiendo que los mejores 16 del segundo tramo del año compitan por la estrella.

Campeón de Liga: El club que finalice en lo más alto de la tabla anual (tras medirse contra los otros 29 rivales) obtendrá el título de Campeón de la Liga Profesional.

Liga Profesional

Clasificación a copas internacionales y puntos a resolver

El sistema de acceso a las competencias continentales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) conservará la estructura actual. Mantedrán su pasaje directo los ganadores del Apertura, Clausura, Liga Profesional y Copa Argentina, mientras que las plazas restantes se asignarán según la ubicación final en la tabla acumulada.

Por otra parte, la dirigencia aún debe definir dos aspectos centrales de la reglamentación:

Régimen de descensos: Falta precisar cuántos equipos perderán la categoría y bajo qué modalidad (tabla anual, promedios o una combinación de ambos). Cantidad de partidos: Con este modelo, los clubes disputarían 30 cotejos por los puntos a lo largo de la temporada regular, dos menos en comparación con los 32 previstos para el calendario 2026, por lo que se evalúa si habrá algún tipo de compensación en el fixture.

BP