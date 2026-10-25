Pesadilla en Austin: Colapinto sufrió daños en su Alpine y tuvo que abandonar el GP de Estados Unidos

Un fin de semana que no comenzó bien y que terminó peor. Este periplo de la temporada 2026 de la Fórmula 1 está siendo tortuoso para Franco Colapinto. Luego de tres jornadas consecutivas en Asia sin poder sumar puntos, el Gran Premio de Estados Unidos se presentaba en el Circuito de las Américas como una oportunidad de oro para revertir el mal momento. Sin embargo, la fortuna volvió a darle la espalda al argentino, que debió abandonar a muy poco del final.

Colapinto abandonó el GP de Estados Unidos por daños en su Alpine

Un arranque complicado y escombros en el inicio

La carrera en Austin se hizo cuesta arriba desde los primeros metros. En el arranque de la competencia, Colapinto reportó por radio al equipo Alpine que había impactado contra restos en la pista, aparentemente pertenecientes a un alerón de otro monoplaza. Ese golpe inicial comenzó a comprometer el flujo aerodinámico y el rendimiento general de su auto desde muy temprano.

Toque con Lindblad, los daños letales en el piso y la orden desde boxes

La situación se volvió irreversible vueltas más tarde. El piloto argentino protagonizó un roce en pista con Arvid Lindblad (Racing Bulls), un incidente que provocó que el Alpine hiciera un trompo en la vuelta 25. La maniobra no solo le hizo perder terreno en el clasificador, sino que dejó severos daños en la estructura exterior y en el piso del coche.

A pesar del desgaste, la pérdida paulatina de rendimiento y la inestabilidad del monoplaza, Colapinto intentó mantenerse en competencia y pelear hasta el final. Sin embargo, en la vuelta 37, el equipo Alpine constató que el auto no estaba en condiciones de seguir y le solicitó al argentino que ingresara a los boxes para retirar definitivamente el vehículo, cerrando un domingo amargo en suelo estadounidense.

BP