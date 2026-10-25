GP de Estados Unidos: Kimi Antonelli ganó y acaricia el título, Colapinto abandonó

El Gran Premio de Estados Unidos ofreció una jornada repleta de dramatismo en el Circuito de las Américas. En la cima, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) firmó una actuación incontestable para quedarse con una contundente victoria que lo deja al borde del campeonato mundial. Sin embargo, la consagración matemática deberá esperar al menos una fecha más.

Por su parte, Franco Colapinto vivió un domingo amargo en Austin: debió abandonar en el tramo final tras un toque con Arvid Lindblad que dejó severamente dañado el piso de su Alpine.

Pesadilla en Austin: Colapinto sufrió daños en su Alpine y tuvo que abandonar el GP de Estados Unidos

Una carrera cuesta arriba para Colapinto

Partiendo desde la 21° posición de la grilla, el argentino tuvo una largada limpia en la que logró evitar roces en el accidentado embudo de la primera curva y escaló al 19° lugar. No obstante, las complicaciones no tardaron en llegar: ya en el segundo giro, Franco reportó por radio haber impactado contra restos de piezas en pista, un imprevisto que comenzó a afectar prematuramente el balance aerodinámico de su monoplaza.

A pesar de las limitaciones de tracción frente al Williams de Carlos Sainz —con quien sostuvo una intensa batalla durante varios giros—, el pilarense mostró ritmo y combatividad. Con una precisa maniobra en la curva 12 superó a Sergio "Checo" Pérez y se lanzó al ataque, estirando su parada en boxes en busca de recuperar terreno.

La historia de la competencia dio un vuelco definitivo en la vuelta 25. Cumpliendo con la estrategia del equipo para frenar el avance de los Racing Bulls, Colapinto defendió con uñas y dientes la posición ante el británico Arvid Lindblad. Tras concretar una gran maniobra defensiva en la curva 12, ambos monoplazas volvieron a cruzarse en el arranque de la siguiente vuelta, donde se produjo un roce que provocó el trompo del auto número 43.

El toque tuvo consecuencias graves para la estructura del coche: Colapinto quedó girando con una pieza clave del piso suelta (el bargeboard/wakeboard), perdiendo una carga aerodinámica fundamental. Aunque ingresó a pits en la vuelta 31 para calzar neumáticos blandos e intentar completar el recorrido, el nivel de deterioro volvió inmanejable al auto. En la vuelta 37, desde el muro de Alpine le ordenaron al argentino ingresar a boxes para retirar definitivamente el vehículo.

Franco Colapinto en Estados Unidos

Colapinto y la prueba de fuego en Austin: la estrategia silenciosa con la que buscará remontar

Antonelli ganó en Austin pero la fiesta del título deberá esperar

En el frente de batalla por la gloria, Kimi Antonelli ratificó su momento de gracia. El joven piloto de Mercedes impuso un ritmo demoledor desde la largada sobre Max Verstappen y recuperó el liderazgo tras la rueda de paradas con un sobrepaso sobre Charles Leclerc en la curva 12.

A pesar de cumplir con la premisa de quedarse con el triunfo, la combinación de resultados —marcada por el octavo lugar de George Russell y el avance de Lewis Hamilton al quinto puesto— evitó que el italiano abrochara matemáticamente la corona en suelo estadounidense. Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio en Austin, mientras que Pierre Gasly finalizó 10° y rescató el único punto del domingo para la escudería Alpine.

Minuto a minuto del GP de Estados Unidos

Colapinto parte desde la 21° posición

¡Comenzó la carrera!

Vuelta 1

Colapinto escaló una posición para quedar 19° e intentó evitar golpes en la primera curva. Antonelli tuvo un sólido arranque, mientras que Verstappen se defendió contra los ataques de las Ferraris.

Vuelta 2

Colapinto aseguró por radio que pisó algo en la largada y podría tener daños. Bortoleto superó al pilarense con su Audi, que tiene neumáticos blandos.

Vuelta 4

Antonelli exprime el rendimiento de su Mercedes y ya tiene más de dos segundos de ventaja sobre Verstappen.

Vuelta 6: Adelantamiento de Colapinto

El argentino superó a Sergio Checo Pérez en la curva 12 y escaló al 19°.

Vuelta 10

Colapinto presiona a Sainz por la 18° plaza. El Alpine se lanzó en la primera curva, pero el español recuperó la plaza.

Vuelta 15

Colapinto intentó por tercera oportunidad en la primera curva, pero bloqueó levemente y el Williams de Sainz se mantiene adelante.

Vuelta 17: cuarto intento fallido para Colapinto

Franco se lanzó una vez más sobre Sainz, que cuenta con un Williams que tracciona mejor que el Alpine.

Vuelta 18: Sainz a boxes, respira Colapinto

Luego de perder tiempo detrás del Williams, el argentino podrá recuperar terreno: Bortoleto está a siete segundos con su Audi.

Vuelta 22

Colapinto está a siete segundos de Bortoleto, aunque se le acerca el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que ya cumplió con su detención. El equipo pretende que el pilarense haga perder tiempo al británico, que peleará con Gasly cuando el francés se detenga.

Vuelta 25: Antonelli a boxes

El italiano de Mercedes cumplió con su primera detención y Max Verstappen lidera en COTA.

Vuelta 25: Colapinto se defiende de Lindblad

El argentino de Alpine intenta resistir los ataques del Racing Bulls y, con una gran maniobra en la curva 12, se mantiene adelante.

VUELTA 25: ¡TROMPO DE COLAPINTO!

Franco se defendió del ataque de Arvid Lindblad en la primera curva.

Vuelta 26: Colapinto está con daños serios en su Alpine

El argentino está girando con una pieza suelta (wakeboard) en su monoplaza, que es clave para el rendimiento aerodinámico.

Vuelta 28

Colapinto intenta recuperar el tiempo perdido y estira su primera parada. Pierre Gasly se ubica 12° entre los dos Racing Bulls.

Vuelta 30: Verstappen alega problemas en su Red Bull

El neerlandés está primero, pero inidica por la radio que tiene una dificultad en el motor. Antonelli ataca a Leclerc por el segundo puesto.

FIA confirmó que no habrá penalidades por la maniobra entre Colapinto y Lindblad: Dirección de Carrera aseguró que no se tomarán medidas por el contacto

Vuelta 31: Colapinto a boxes

Luego de perder rendimiento por los daños, el argentino ingresó a los pits para poner neumáticos blandos. Verstappen también ingresó y Leclerc lidera.

Vuelta 32: Antonelli recuperó la punta

El italiano de Mercedes superó a Leclerc en la curva 12 y se acerca a una nueva victoria en la Fórmula 1.

Vuelta 35

Colapinto intenta acercarse a Albon

VUELTA 37: ABANDONÓ FRANCO COLAPINTO

Alpine le indicó al argentino que ingrese a boxes para retirar el monoplaza, que estaba con serios daños tras el toque con Arvid Lindblad.

Vuelta 42

Antonelli cumple con la obligación de ganar, pero el octavo lugar de George Russell lleva la pelea a la próxima carrera. Lewis Hamilton está quinto.

Vuelta 47

Verstappen superó a Norris y quedó segundo.

Vuelta 49

Leclerc subió al segundo lugar y relegó a Verstappen a la tercera posición.

FINAL DEL GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS DE FÓRMULA 1: GANÓ ANTONELLI PERO TODAVÍA NO ES CAMPEÓN

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con una contundente victoria en el Circuito de las Américas y acaricia el título de la categoría. Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio. Franco Colapinto tuvo que abandonar tras un toque con Arvid Lindblad que dejó a su Alpine con serios daños. Pierre Gasly terminó 10° y sumó un punto.

LT/BP