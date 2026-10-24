Franco Colapinto largará último tras finalizar P14 en la clasificación del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto finalizó decimo quinto la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el Circuito de las Américas de Austin. El argentino arrastra una sanción de 10 puestos ya que reemplazó la unidad de control electrónico de su monoplaza por cuarta vez en el año, superando el limite permitido de manera licita.

En la carrera del domingo, deberá salir desde la posición número 22 y correrá nuevamente toda la carrera desde el fondo intentando dar el batacazo. Su compañero, Pierre Gasly, saldrá desde la decima posición. A pesar de que cayó junto a Franco en la Q2 (P11 para el frances), por una sanción a Liam Lawson, ganará un puesto en la largada.

La Q3 aún está en disputa

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El pilarense recibió una penalización de diez puestos en la grilla de largada por el reemplazo de la unidad de control electrónica de su monoplaza, luego de superar el límite de componentes permitido por el reglamento. Por eso, el resultado que consiga en la clasificación no se traducirá directamente en su posición de salida del domingo.

Durante las dos primeras prácticas del viernes, Colapinto completó 53 vueltas y centró buena parte de su trabajo en las tandas largas y la preparación para la carrera. Terminó 17° en el primer entrenamiento y 15° en el segundo, con un mejor registro de 1:37.201 en la última sesión.

Ahora, el desafío será encontrar una vuelta rápida que le permita ganar posiciones antes de aplicar la sanción. En un circuito que combina curvas veloces, sectores técnicos y oportunidades de sobrepaso, clasificar lo más adelante posible será fundamental para reducir el impacto de la penalización.

LT.