Con dos bajas de peso, el equipo que perfila Ponzio en River para el clásico ante Racing

Se aproxima un cruce trascendental en Núñez. Este domingo, a partir de las 19:15 horas, River se medirá frente a Racing en el Monumental en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura. Para el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio, no se trata simplemente de un clásico: es una prueba para afirmarse en los puestos de playoffs y dar un paso clave en la tabla anual hacia la clasificación de la próxima Copa Libertadores.

Con el choque ante Boca programado para la siguiente jornada, el cuerpo técnico debe hacer un balance entre la urgencia de ganar y el cuidado de sus piezas clave. En ese panorama, el técnico del Millonario está obligado a realizar modificaciones puntuales.

El River de Ponzio entre los cambios, la calculadora y el futuro sin certezas

El posible equipo de River para recibir a Racing

La principal variante en la zaga central estará motivada por la suspensión de Lucas Martínez Quarta, quien alcanzó el límite de cinco tarjetas amarillas en el triunfo por 3-0 ante Belgrano en Córdoba.

Lucas Martínez Quarta

Su ausencia le abrirá la puerta al juvenil Lautaro Rivero, quien pica en punta por encima de Tobías Ramírez para acompañar al experimentado Nicolás Otamendi en la zaga central.

Por su parte, el lateral izquierdo mantiene en vilo al cuerpo técnico. Marcos Acuña continúa arrastrando dolores por un fuerte traumatismo en el empeine izquierdo sufrido semanas atrás frente a Sarmiento de Junín. Aunque el campeón del mundo evoluciona de manera favorable, la cercanía del Superclásico invita a la prudencia.

Marcos Acuña

En caso de que se decida resguardarlo para la visita a La Bombonera, Francisco Ortega continuará ocupando el lateral tras su firme actuación en el Mario Alberto Kempes.

Más allá de los retoques en la línea de fondo, Ponzio parece haber encontrado la estructura deseada del mediocampo hacia adelante. El tándem compuesto por Aníbal Moreno y el juvenil Tobías Andrada aportará la contención necesaria en el eje central, respaldados por la generación de juego a cargo de Tomás Galván y la jerarquía de Thiago Almada.

En la delantera, la presencia de Ángel Correa resulta indiscutible como el principal argumento de desequilibrio ofensivo. A su lado, Lucas Beltrán le ganaría la pulseada a Sebastián Driussi.

De este modo, la probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

FMZ