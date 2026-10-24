Banfield y una cargada a Lanús en el clásico: hinchas vestidos de blanco y una referencia a la Primera C

El clásico del Sur tuvo un capítulo especial en las tribunas. Durante el segundo tiempo del partido entre Banfield y Lanús, un grupo de hinchas del Taladro protagonizó una cargada contra su eterno rival que obligó a demorar momentáneamente el encuentro.

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Los simpatizantes aparecieron vestidos con mamelucos blancos y una letra C en el pecho, en una puesta en escena que hizo referencia al descenso de Lanús a la Primera C en 1979. La imagen se vio durante la transmisión televisiva, en un partido que se disputaba con el marcador 1-1.

La burla remite a uno de los episodios más difíciles de la historia del Granate: después de atravesar una profunda crisis institucional y deportiva, el club descendió hasta la cuarta categoría del fútbol argentino. Lanús permaneció en la Primera C durante dos temporadas, hasta conseguir el ascenso en 1981.

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La rivalidad entre ambos equipos, que representan a dos de los clubes más importantes de la zona sur del conurbano bonaerense, volvió a trasladarse de la cancha a las tribunas. Esta vez, los hinchas de Banfield eligieron un recuerdo histórico para cargar a su clásico rival en uno de los partidos más esperados de la fecha.

LT.