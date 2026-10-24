Con un gol sobre la hora, Boca le ganó a Independiente y se quedó con la cima de la Tabla Anual

Boca consiguió un triunfo agónico por 1-0 ante Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Cuando el clásico parecía encaminarse al empate, Herrera apareció sobre el final y desató el festejo del Xeneize.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se llevó tres puntos importantes en Avellaneda, en un partido cerrado que se definió en los últimos minutos. El gol de Jagger Herrera le permitió a Boca quedarse con un clásico que parecía no tener dueño y cerrar la jornada con una victoria clave para sus objetivos en el campeonato.

El triunfo también le permite al Xeneize seguir en la pelea por la cima de la tabla anual, que define buena parte de los cupos para las copas internacionales de 2027 y además del titulo de liga. Antes del clásico, el Xeneize tenía 54 puntos y había sido superado por Rosario Central, que llegó a 56 tras vencer a Huracán. La victoria ante Independiente le permite sumar tres unidades y volver a liderar la tabla por una unidad.

Ahora, el equipo de Arruabarrena tendrá por delante uno de los compromisos más importantes del calendario: el Superclásico ante River, que se jugará el domingo 1 de noviembre en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Boca buscará aprovechar el envión del triunfo en Avellaneda para llegar de la mejor manera al duelo frente a su eterno rival.

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Cómo llega Independiente

El equipo de Jadson Viera viene de empatar 1-1 ante Racing en el Cilindro, en un clásico que dejó sensaciones encontradas. Con 19 puntos, el Rojo se ubica en el octavo puesto de la Zona A y necesita sumar para mantenerse entre los ocho clasificados a los playoffs. Para recibir a Boca, el entrenador analiza una variante respecto del último encuentro: Matías Abaldo ingresaría por Luciano Cabral, con Maximiliano Meza unos metros más atrás en el mediocampo.

Cómo llega Boca

El Xeneize atraviesa un momento de confianza después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana. Además, en el torneo local derrotó 2-1 a Talleres y se mantiene en la pelea por la tabla anual, con 54 puntos junto a Argentinos Juniors. Rodolfo Arruabarrena apostaría por una formación con mayoría de titulares, aunque Leandro Paredes sería preservado desde el inicio y Lautaro Blanco descansaría. Malcom Braida ocuparía el lateral izquierdo, mientras que la principal incógnita está en el ataque, con Alan Velasco y Leonel Flores en la disputa por un lugar.

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Las posibles formaciones de Independiente y Boca

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdés, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

LT