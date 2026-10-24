Julián Álvarez pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid por sus declaraciones durante el Mundial

Julián Álvarez aprovechó una tarde decisiva para intentar recomponer su relación con los hinchas del Atlético de Madrid. Después de hacer el gol que le dio la victoria por 1-0 ante Deportivo La Coruña, el delantero argentino pidió disculpas públicamente por sus declaraciones durante el Mundial 2026, que generaron malestar entre los simpatizantes del Colchonero.

La Araña volvió a picar: Julián Álvarez marcó por segundo partido consecutivo y le dio el triunfo al Atlético

“Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación por mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado”, expresó el cordobés tras el encuentro, en declaraciones a Movistar Plus.

El origen del conflicto estuvo en sus palabras durante la Copa del Mundo, cuando manifestó su deseo de jugar en el Barcelona. La posibilidad de una salida al conjunto catalán generó una fuerte repercusión y provocó el enojo de parte de la afición rojiblanca, que cuestionó su compromiso con el club madrileño.

El atacante reconoció que se equivocó tanto en las formas como en el momento en que se expresó. Además, agradeció el respaldo que recibió desde su llegada al Atlético y el apoyo de sus compañeros durante las últimas semanas, en las que recibió silbidos y críticas de algunos hinchas.

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“Me toca trabajar, seguir mejorando y darlo todo”, fue el mensaje de Álvarez, que también aseguró sentirse mejor física y futbolísticamente. Su intención es recuperar la confianza de los simpatizantes con rendimientos dentro de la cancha.

La disculpa llegó en una jornada especial: La Araña marcó por segundo partido consecutivo, después de convertir ante Stuttgart por la Champions League, y esta vez su gol fue determinante para sumar tres puntos en La Liga. Ahora, el argentino buscará que sus actuaciones ayuden a dejar atrás una polémica que marcó su comienzo de temporada.

LT