Rosario Central dio un paso importante en la pelea por la Tabla Anual del fútbol argentino. El equipo dirigido por Jorge Almirón le ganó 2-0 a Huracán en el Gigante de Arroyito, por la fecha 14 del Torneo Clausura, con un gol de Ángel Di María, y quedó como único líder de la clasificación, a la espera de los resultados de sus principales perseguidores.

Ángel Di María llegó a su sexto grito en el Clausura

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El Canalla aprovechó la localía y volvió a sumar de a tres en un momento determinante de la temporada. Con este resultado, alcanzó los 56 puntos en la Tabla Anual y superó a Boca y Argentinos Juniors, que llegaban a la jornada con 54 unidades. El triunfo también le permitió consolidarse en la parte alta de la Zona B del Clausura, donde pelea por la clasificación a los playoffs.

Di María volvió a ser protagonista. El campeón del mundo convirtió el segundo de los tantos de la victoria y así sumó su decimoquinto grito en la temporada contando todas las competencias.

Del otro lado, Huracán no pudo recuperarse de sus últimas caídas y dejó puntos importantes en Rosario. El Globo necesitaba sumar para sostenerse entre los ocho mejores de su zona, pero se encontró con un Central que atraviesa un buen momento y suela para ser bicampeón anual.

Cómo queda la Tabla Anual y cuándo juegan los perseguidores

Con la victoria, Rosario Central quedó provisoriamente primero con 56 puntos. Boca y Argentinos Juniors, ambos con 54 unidades antes de sus respectivos encuentros, todavía tienen la posibilidad de alcanzarlo o superarlo.

Boca jugará este domingo frente a Independiente, desde las 17, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia, otro equipo que sueña con llegar a la cima, el martes 27 de octubre, a las 19. De esta manera, el Canalla seguirá atento a los resultados de sus rivales directos para saber si logra conservar la cima de la Tabla Anual.

LT