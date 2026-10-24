Lionel Messi tuvo una participación limitada en la derrota de Inter Miami por 2-0 ante New York Red Bulls, por la fecha 31 de la MLS. El rosarino comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo, luego de su viaje a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

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El conjunto de Florida ya perdía cuando el capitán argentino saltó a la cancha. El primer gol llegó a los seis minutos, cuando un centro atrás de Cade Cowell terminó con un despeje fallido de Casemiro, que convirtió en contra de su propio arco.

Con Messi en el campo, Inter Miami intentó adelantarse y encontró más claridad para atacar. El argentino participó en la elaboración de las jugadas ofensivas y fue parte de la acción más peligrosa de su equipo: un ataque que terminó con un tiro de Telasco Segovia contra el travesaño.

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Sin embargo, el 10 no pudo convertir ni asistir y tampoco consiguió evitar la derrota. Sobre el cierre, cuando Inter Miami estaba volcado en ataque, Emil Forsberg aprovechó un contragolpe para establecer el 2-0 definitivo.

La caída cortó una racha de tres victorias consecutivas del equipo dirigido por Cristian González. De todos modos, Inter Miami ya tenía asegurada su clasificación a los playoffs, por lo que el resultado no modificó ese objetivo. Messi, que llegó a Nueva York después de su compromiso en España, tuvo una actuación breve y sin estadísticas decisivas en el marcador.

LT