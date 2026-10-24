Julián Álvarez volvió a convertir y le dio la victoria al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña

Julián Álvarez volvió a festejar y fue decisivo para el triunfo 1-0 del Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña, por la décima fecha de La Liga de España. El delantero argentino apareció en el inicio del segundo tiempo para romper el cero en el estadio Metropolitano y darle tres puntos importantes al equipo de Diego Simeone.

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El gol llegó a los 48 minutos, cuando La Araña conectó de derecha dentro del área chica un centro de Alejandro Grimaldo, tras una jugada ofensiva que había comenzado con una apertura de Álex Baena. El argentino definió de cerca y destrabó un encuentro que se le había complicado al Colchonero durante la primera parte.

El tanto significó su segundo partido consecutivo con goles, después de convertir ante Stuttgart por la Champions League. En aquel encuentro, disputado el martes, había cortado una sequía de casi seis meses sin convertir con la camiseta del Atlético de Madrid.

LT