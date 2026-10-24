Durar parece ser un logro: Dabove renunció como DT de Tigre y profundizó una crisis en el fútbol argentino

El fútbol argentino ratifica fin de semana tras fin de semana su condición de torneo inestable, un ecosistema donde los proyectos a largo plazo suelen chocar contra la urgencia del resultado inmediato.

La reciente salida de Diego Dabove como director técnico de Tigre, consumada inmediatamente después de caer ante Atlético Tucumán en el Estadio José Dellagiovanna, no hace más que profundizar una tendencia preocupante. Con su renuncia, el Torneo Clausura registró su octavo cambio de entrenador y elevó a 27 las desvinculaciones en lo que va de la temporada 2026.

Dabove, quien había asumido las riendas del conjunto de Victoria en enero de 2025 y completado 81 partidos oficiales con una clasificación a la Copa Sudamericana en su haber, optó por dar un paso al costado en una conferencia de prensa marcada por la sobriedad y la ausencia de preguntas.

"Hablé con la gente del club y presenté la renuncia. Pedirle disculpas a la gente por este final, la tristeza y la amargura del proceso que claramente no fue bueno", expresó el DT, marcando el fin de un ciclo desgastado por una racha de ocho partidos sin triunfos que dejó al equipo prácticamente sin chances de ingresar a los playoffs.

Una epidemia de inestabilidad que no distingue camisetas

El caso de Tigre es apenas un espejo de lo que ocurre y ocurrió a lo largo de la Liga Profesional. Los números de la temporada reflejan una rotación constante que destruye cualquier intento de planificación institucional.

El Torneo Clausura ya devoró a siete entrenadores en apenas 14 fechas, sumando los nombres de Walter Zunino (Platense), Eduardo Coudet (River), Israel Damonte (Aldosivi), Jorge Sampaoli (Talleres), Néstor Gorosito (San Lorenzo), Juan Pablo Vojvoda (Racing) y ahora el propio Dabove.

Juan Pablo Vojvoda

Si se contabiliza el año futbolístico completo, incluyendo el Torneo Apertura y las primeras turbulencias de los certámenes de ascenso o copas, la cifra asciende a 27 directores técnicos.

A lo largo de los meses, la "trituradora" se ha devorado ciclos de todo tipo. Entre ellos se encuentran salidas de peso e históricas, como la de Marcelo Gallardo, quien cerró su segundo ciclo en River tras la séptima fecha, o la de Eduardo Domínguez, quien dejó Estudiantes seducido por una oferta del fútbol brasileño, específicamente del Atlético Mineiro.

Marcelo Gallardo

También hubo casos de salidas tras eliminaciones, como los de Carlos Tevez, quien dejó su cargo en Talleres luego de la dura caída ante Belgrano en los octavos de final del Apertura, y el propio Gustavo Quinteros, que se fue de Independiente tras perder por goleada ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

Gustavo Quinteros

Otros fueron victimas de apuestas institucionales que no lograron hacer pie, tales como las de Gustavo Costas (Racing), Claudio Ubeda (Boca), Rubén Insúa (Barracas Central) o la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez en Newell's.

Sin lugar a dudas, este fenómeno expone una realidad: la paciencia dirigencial y el fervor del hincha argentino operan bajo márgenes de tolerancia cada vez más estrechos.

Soportar rachas negativas de cinco o seis partidos se ha vuelto una misión casi imposible para cualquier cuerpo técnico, sin importar los caminos previos o los logros conseguidos en el pasado reciente.

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