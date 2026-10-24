Banfield vs Lanús: el Clásico del Sur terminó en un picante 1-1

El Florencio Sola volvió a vestirse de gala para albergar una nueva edición del Clásico del Sur. Banfield y Lanús empataron 1-1 en el choque correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.

El Taladro comenzó golpeando en el primer tiempo, pero el Granate reaccionó en los segundos 45 minutos y, gracias al experimentado Cali Izquierdoz, logró el valioso empate.

Con gol de "Rocky" Balboa, Banfield se fue ganando al descanso

Al término de los primeros 45 minutos, Banfield se fue al descanso en ventaja gracias a un gol de Adrián Balboa. Lanús intentó llegar al empate, pero el Taladro se defendió bien y se fue al entretiempo con la ventaja en el marcador.

El trámite comenzó parejo, con ambos equipos buscando imponer condiciones pero abusando de las faltas para cortar el juego. Sin embargo, los locales golpearon primero gracias a Rocky, quien llegó a puntear la pelota tras el centro preciso de Lautaro Gómez para el 1-0.

Con el marcador en contra, el equipo visitante sintió el impacto e intentó reaccionar a través del manejo de Matías Sepúlveda en la pelota parada y la movilidad de Eduardo Salvio.

El clima de clásico se hizo sentir en cada disputa dividida. Carlos Izquierdoz vio la tarjeta amarilla en la visita tras un cruce con el propio Balboa, mientras que en el dueño de casa fue amonestado Tomás Adoryan.

Lanús reaccionó y el Clásico del Sur terminó 1-1

El trámite del segundo tiempo levantó revoluciones desde el inicio. Lanús salió con otra postura a disputar el complemento y logró igualar el Clásico del Sur.

A los 17, Matías Sepúlveda ejecutó con maestría un tiro de esquina y Carlos Izquierdoz apareció de arremetida por el segundo palo. El experimentado defensor ganó en las alturas y metió un cabezazo inalcanzable para Diego Rodríguez para estampar el 1-1 y desatar la alegría de la banca granate.

Tras la igualdad, ambos técnicos metieron mano en el equipo. En Banfield saltaron a la cancha Favio Álvarez, Alexander Machado y Lisandro Piñero para renovar el aire en ataque, mientras que en la visita ingresaron Ramiro Carrera, Benjamín Acosta, Gonzalo Lobos, Yoshan Valois y Felipe Peña Biafore.

El partido se tornó picante y friccionado en los minutos finales, con cruces acalorados entre los futbolistas que derivaron en tarjetas amarillas para Juan Luis Alfaro y el propio Balboa en el dueño de casa, y para Agustín Cardozo en el Granate. Finalmente, todo terminó en empate.

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