Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y acaparó las portadas de los diarios de España

La figura de Lionel Messi volvió a paralizar por completo a la prensa de España, pero esta vez lejos de las canchas y luciendo un impecable traje de gala. Tras recibir en la ciudad de Oviedo el distinguido Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el símbolo de la Selección Argentina acaparó de forma rotunda las portadas de los medios españoles más influyentes.

Lionel Messi recibió el icónico Premio Princesa de Asturias

La ceremonia de entrega, que estuvo encabezada por los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor, sirvió como marco para consagrar al rosarino como el primer futbolista en toda la historia en obtener esta distinción a título individual.

Se trata de un hito institucional de enorme magnitud que no pasó desapercibido para los principales cronistas y editores del país europeo, quienes desplegaron coberturas de gran alcance para rendirle homenaje a su trayectoria irrepetible.

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026: así fue el histórico momento

El rastro imborrable en las portadas de la prensa deportiva

Los cuatro diarios deportivos de mayor tirada nacional dedicaron sus portadas de forma casi exclusiva a la consagración del 10, destacando tanto sus números como su comportamiento ético a lo largo de las décadas.

En Cataluña, el impacto fue total. El diario Mundo Deportivo abrió su edición impresa bajo el llamativo titular "Príncipe Leo", ilustrando la primera página con una imagen del rosarino exhibiendo su pergamino con una sonrisa de punta a punta.

Portada de Mundo Deportivo

La publicación catalana hizo hincapié en que este galardón va mucho más allá de los títulos o los Balones de Oro, ponderando la humildad, la solidaridad y el constante compromiso colectivo que el futbolista mantuvo desde sus inicios.

Por esa misma línea marchó Sport, que apostó por la portada "Príncipe Messi" utilizando una perspectiva fotográfica que simulaba colocarle una corona sobre la cabeza.

El medio catalán remarcó el cerrado aplauso que le brindó el Teatro Campoamor y repasó las felicitaciones institucionales vertidas desde el Barcelona, incluyendo el sentido mensaje enviado por el presidente Joan Laporta hacia el máximo ídolo de la institución culé.

En la capital española, el reconocimiento hacia la figura del astro argentino alcanzó el mismo nivel de devoción. El diario Marca cubrió su tapa a página completa con el enunciado "Messi se corona", resaltando la ovación que recibió durante la entrega del premio.

Portada de Marca

Asimismo, el diario madrileño rescató un fragmento central del discurso de la princesa Leonor, quien explicó el sentir popular al señalar que resulta un ejercicio de plena justicia contemplar y poner en valor una carrera que no tiene comparación posible.

Por su parte, el diario AS eligió como eje de su portada la contundente afirmación "Se ganó el respeto de todos", acompañada por una foto en la que se observa a Messi siendo observado por los reyes de España.

En la bajada de su tapa, el diario argumentó que el futbolista rosarino logró sostener una vigencia jamás vista en el deporte de alto rendimiento, logrando transformar de manera natural lo extraordinario en una rutina de todos los días.

Un fenómeno que invadió los diarios generalistas

La trascendencia de la premiación al argentino cruzó por completo las fronteras del periodismo deportivo e invadió los espacio de la prensa generalista.

Diarios de renombre internacional como El País retrataron al argentino compartiendo la mesa de honor con la familia real en una noche compartida con leyendas de otros ámbitos de la cultura global.

Portada de El País

Del mismo modo, publicaciones de gran peso como La Vanguardia y La Razón pusieron el foco en el impresionante revuelo mediático y popular que despertó la simple presencia del campeón del mundo en territorio asturiano.

FMZ