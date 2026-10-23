Tigre vs Atlético Tucumán: el "Decano" ganó en Victoria y se ilusiona con los playoffs del Clausura

En la continuidad de la 14° jornada del Torneo Clausura 2026, Atlético Tucumán conquistó un triunfo vital en el Estadio Don José Dellagiovanna tras derrotar por 1-0 a Tigre.

El elenco tucumano golpeó en el momento justo del segundo tiempo, resistió en el tramo final con un hombre menos y sumó tres puntos de oro que lo meten de lleno en la pelea por la clasificación a la fase eliminatoria.

El partido tuvo un desarrollo intenso desde el arranque. En la etapa inicial, el Matador buscó lastimar mediante las insinuaciones de Ignacio Russo y Jerónimo Dómina, pero se encontró con la solidez del arquero Luis Ingolotti. Por su parte, el Decano también avisó antes del descanso, dejando en claro que no iba a dejar pasar la oportunidad en Victoria.

El grito de Ruiz Rodríguez, la roja y la resistencia tucumana

El complemento arrancó con emociones fuertes. Apenas iniciada la segunda mitad, Franco Nicola estrelló un potente remate en el travesaño que casi abre el marcador para la visita.

Sin embargo, la apertura del resultado llegaría a los 26 minutos: Juan José Infante envió un centro preciso desde el sector derecho y Ramiro Ruiz Rodríguez impactó de cabeza para estampar el 1-0.

La alegría del delantero duró poco. Apenas tres minutos después de su festejo, Ruiz Rodríguez cometió una infracción sobre Gonzalo "Pity" Martínez que le valió la segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión.

Con un futbolista más en cancha, Tigre acorraló a su rival buscando la paridad. Pese a los intentos mediante de Federico Álvarez y los tiros de esquina del Pity Martínez, la defensa tucumana despejó todo lo que cayó en su área para sellar una victoria sumamente trabajada.

FMZ