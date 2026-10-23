Gimnasia vs Sarmiento: el "Tripero" ganó en La Plata y se subió a la cima del Torneo Clausura

En el inicio de la 14° fecha del Torneo Clausura 2026, Gimnasia y Esgrima La Plata firmó una actuación sólida en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se quedó con una victoria determinante por 2-0 ante Sarmiento de Junín.

Con estos tres puntos, el Lobo no solo dio un paso gigantesco hacia la clasificación a los playoffs, sino que alcanzó la cima de la Zona B, compartiendo el liderazgo con Argentinos Juniors y Rosario Central, todos con 25 unidades.

Desde el inicio, el cuadro platense salió a imponer condiciones ante su gente. La apertura del marcador llegó tempranamente, a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Ignacio Nacho Fernández empujó la pelota con una definición particular: el arquero no llegó a despejar a tiempo, el mediocampista presionó y terminó anotando el 1-0 con la panza.

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En el complemento, el desarrollo mantuvo la intensidad. A los 8 minutos de la segunda etapa, Gimnasia pareció estirar la ventaja a través de Lucas Janson tras una jugada que incluyó un remate en el palo de Agustín Auzmendi. Sin embargo, tras la intervención del VAR a cargo de Silvio Trucco, el juez principal revisó la acción y decidió anular la conquista por una infracción previa.

Sarmiento intentó reaccionar adelantando sus líneas y generando peligro a través de envíos de Mauricio Martínez y remates de Pablo Magnín, pero el arquero Harlen Castillo y la dupla central compuesta por Germán Conti y Enzo Martínez respondieron con solvencia.

La tranquilidad definitiva para la hinchada tripera llegó a los 28 minutos del segundo tiempo. Tras una excelente asistencia de Nacho Fernández, el recién ingresado Franco Torres no perdonó y decretó el 2-0 definitivo.

FMZ