Gimnasia de Mendoza vs Platense: el "Calamar" lo ganó sobre la hora y sumó puntos clave en el Clausura

En un final épico por la 14° fecha del Torneo Clausura, Platense metió un triunfazo agónico por 2-1 ante Gimnasia de Mendoza en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El Calamar dio muestra de un enorme temple para revertir el marcador sobre la hora, romper una pesada racha de dos meses sin ganar y mantener intactas sus esperanzas matemáticas de clasificarse a los playoffs.

El trámite comenzó favorable para el conjunto cuyano. Apenas a los 9 minutos de la primera mitad, Agustín Módica, el máximo artillero del certamen, ratificó su sensacional presente al conectar en el área y decretar el 1-0 para el Lobo.

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Mística, revisión de VAR y el grito sagrado de Sepúlveda en el final

En el complemento, el equipo de Vicente López adelantó sus líneas empujado por la necesidad de sumar de a tres. La insistencia tuvo su primera recompensa a los 33 minutos de la segunda parte, cuando Juan Gauto capitalizó un centro de Guido Mainero para poner el 1-1. Tras momentos de suspenso por la revisión de VAR, el árbitro Hernán Mastrángelo convalidó la paridad.

Cuando parecía que el choque terminaba en empate, llegó la jugada soñada en el último suspiro del encuentro. En la última pelota de la noche, el ingresado Bruno Sepúlveda capturó una pelota dentro del área, metió un cabezazo inatajable y desató la locura de todo el banco visitante con un 2-1 inolvidable.

Con esta victoria colosal, Platense volvió a sumar de a tres luego de dos meses de sequía, logrando apenas su tercer triunfo en lo que va del Torneo Clausura.

De esta manera, el Calamar se sube al 12° lugar de la Zona A y, aunque la tabla permanece muy ajustada, conserva chances matemáticas de dar pelea en las últimas dos fechas para meterse entre los clasificados a los playoffs. Por su parte, Gimnasia de Mendoza quedó estancado en el 7° lugar puesto con 20 unidades.

FMZ