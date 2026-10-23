Giro de poder en la FIFA: Asia cambió su postura y Gianni Infantino se acerca a la reelección

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), el jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa, confirmó este viernes en Tokio el respaldo unánime del bloque a la candidatura de Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo próximo. El cambio de postura resulta una vía libre para la reelección del dirigente suizo de 56 años al frente de Casa Madre, luego de semanas de fricciones políticas entre las distintas confederaciones mundiales.

Gianni Infantino abraza la reelección en FIFA

El posicionamiento público de la AFC se produjo durante una reunión ejecutiva desarrollada en la capital japonesa, con la presencia del titular de la FIFA. El jeque Salman remarcó que el compromiso de la entidad asiática con la gestión de Infantino es claro y firme, desvinculando esta resolución de las recientes diferencias expuestas.

Asia cambió de postura y retomó el apoyo a Infantino

La tensión entre la dirigencia asiática y la conducción de la FIFA tuvo su punto más alto en agosto, cuando la AFC se alineó con la UEFA y la Concacaf para rechazar de manera conjunta el proyecto privatizador impulsado por Infantino. La propuesta buscaba abrir las competiciones oficiales del organismo, incluido el Mundial de fútbol, a capitales privados mediante la creación de una sociedad comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

El jeque Salman y Gianni Infantino

Aquel intento fallido provocó severos cuestionamientos a la gobernanza de la FIFA e impulsó reclamos formales sobre la conducción de Infantino, y su capacidad para seguir al frente. En ese escenario, las tres confederaciones firmaron una carta abierta en la que afirmaron que el fútbol no pertenece a ningún individuo y remarcaron que “el deber dirigencial se abandona cuando la confianza colectiva se quiebra por decisiones unilaterales”.

Salman reconoció la existencia de discrepancias previas, pero enfatizó la necesidad de separar las discusiones administrativas de las alianzas políticas estructurales. El dirigente bareiní sostuvo ante la asamblea que el fútbol internacional requiere trabajo conjunto y estabilidad institucional para sostener su desarrollo global.

UEFA sigue encabezando el bloque opositor, pero no presentará candidato

Por su parte, Infantino ofreció disculpas públicas por la formulación del inconcluso proyecto comercial e hizo un reconocimiento explícito al peso del continente asiático en la estructura deportiva actual. Gianni remarcó que la transformación global de la disciplina no hubiese sido factible sin el compromiso unificado de las federaciones afiliadas a la AFC.

Gianni Infantino con camino libre para la reelección

La confirmación del bloque asiático se suma al acompañamiento explícito expresado previamente por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y al visto bueno mayoritario de la Conmebol. Aunque los estatutos de la FIFA establecen que las federaciones nacionales votan de forma individual y no por bloques confederativos, el consenso promovido por las cúpulas regionales achica el margen de maniobra para eventuales listas opositoras.

Chiqui Tapia y Gianni Infantino

Dentro de la propia estructura de la AFC, Infantino ya contaba con avales individuales de federaciones de peso político y financiero como Kuwait, Qatar, organizador de la Copa del Mundo 2022, y Arabia Saudita, sede designada para el Mundial de 2036. El pronunciamiento de la confederación unifica el criterio del frente continental ante la convocatoria a las urnas.

Gianni Infantino pidió perdón por el proyecto privatizador de FIFA pero recibió más críticas

En el mapa político de la Concacaf también se registraron adhesiones individuales a la gestión actual, a pesar del alineamiento inicial de su cúpula con los reclamos de la UEFA. El mapa de apoyos continentales deja al sector europeo en una posición de relativo aislamiento formal en sus críticas al modelo de gestión del dirigente suizo.

Las principales federaciones europeas habían fundamentado su distanciamiento en las desavenencias por el calendario internacional y en el malestar ocasionado por los vínculos diplomáticos de Infantino con actores políticos externos, entre ellos el expresidente estadounidense Donald Trump. Pese a estas posiciones críticas, el sector europeo no articuló hasta el momento un candidato alternativo con consenso interno.

FIFA se encamina a un consejo sin lista opositora a Infantino

El reglamento de la FIFA establece que el plazo formal para la presentación de candidaturas a la presidencia vence el próximo 18 de noviembre. Con el respaldo formalizado de la AFC, la CAF y gran parte de Sudamérica y Norteamérica, Infantino encara la recta final del proceso electivo sin rivales de peso confirmados en el escenario internacional.

La asamblea electoral de la FIFA se llevará a cabo en marzo, oportunidad en la que Gianni Infantino buscará ratificar su mandato al frente de la institución que encabeza desde el año 2016.