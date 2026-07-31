El plan de Gianni Infantino para vender un porcentaje de activos comerciales de FIFA a inversores privados de cara al Mundial 2026 sumó otro potente detractor con la pronunciación pública de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), quien emitió un comunicado a nombre de sus 47 asociaciones nacionales.

Infantino sigue sumando detractores

“La AFC se solidariza con la UEFA y la CONCACAF al expresar su profunda preocupación por la propuesta de la FIFA de introducir inversión privada en sus principales competiciones y por el proceso de toma de decisiones en torno a la FFE. El hecho de que la situación haya llegado al punto en que la posibilidad real de un boicot a la Copa Mundial de la FIFA se haya convertido en tema de debate público debería preocupar a todos los que se preocupan por el futuro de nuestro deporte. El fútbol jamás debería haber estado en esta situación”, escribió el comunicado publicado tras una reunión de la confederación en Kuala Lumpur, Malasia.

UEFA amenazó con retirarse de las competencias FIFA si Infantino avanza con su plan de privatización

Fuertes críticas de la AFC a la conducción de Gianni Infantino

El comunicado de la AFC apunta directamente contra la gestión de Gianni Infantino, asegurando que tras anunciarse el proyecto FIFA sigue sin responder sobre “las principales preocupaciones en torno a la gobernanza, el proceso institucional y una consulta efectiva”.

El jeque Salman y Gianni Infantino

Tal como había hecho UEFA y CONCACAF, con quienes la AFC se “solidariza”, el comunicado asiático apunta a las irregularidades en la presentación del proyecto: “Este enfoque socava la confianza en el marco de gobernanza de la FIFA y disminuye la autoridad de sus órganos estatutarios. Ningún proceso de consulta posterior, por muy bien intencionado que sea, puede sustituir la colaboración temprana con los órganos pertinentes de la FIFA y la comunidad futbolística”.

FIFA contra las cuerdas: el “poroteo” que amenaza el proyecto y la postura de Oceanía

UEFA, CONCACAF y AFC hablaron de “unanimidad” en los respectivos comunicados que publicaron para rechazar la propuesta de FIFA. Entre las tres suman 143 de las 211 asociaciones miembro de FIFA, número suficiente para generar una mayoría que desactive la creación de la FFE.

Concacaf también le dice "no" a Infantino: rechazo unánime a los inversores privados en la FIFA

En paralelo la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) también emitió un comunicado adelantando que el proyecto será consultado con una futura reunión: “La propuesta será examinada por el Comité Ejecutivo de la OFC en su próxima reunión de agosto. OFC invita a sus asociaciones miembro a revisar la propuesta y participar en el proceso de consulta.

NZ